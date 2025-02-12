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影帝李奧納多、球王費德勒助陣 推動香檳產業永續革新

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
環保影帝李奧納多（左）與天夢香檳總裁Ludovic du Plessis。圖／天夢香檳提供。圖／天夢香檳提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
環保影帝李奧納多（左）與天夢香檳總裁Ludovic du Plessis。圖／天夢香檳提供。圖／天夢香檳提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

香檳產業近年來積極推動永續發展，從葡萄種植到包裝皆採取環保措施。環保影帝李奧納多在2022年正式成為天夢香檳（Telmont Champagne）股東，不僅象徵著對品牌永續發展理念的支持，更共同實踐減輕瓶重與「沒有包裝就是最好的包裝」理念。球王費德勒自2012年起擔任酩悅香檳（Moët & Chandon）全球品牌大使，這次在拍攝全新廣告短片之餘，也同步宣告永續新包裝登場。

創立於1912年的天夢香檳，採自然動力農法裁種，全手工收成葡萄，2022年與法國玻璃皿器廠商Verallia攜手，透過減輕香檳酒瓶的重量，邁出減少碳足跡的新一步。天夢香檳漂亮的香檳瓶87% 以回收玻璃製成，重量自原先的835公克，降低至800公克。這不僅降低了在玻璃熔化製造過程中所產生的二氧化碳，也同時降低了玻璃生產或香檳運輸的過程中，所需要的運輸燃料；將天夢香檳酒瓶再利用製成蠟燭，也成為近日蔚為風尚的手作工藝。

成立於1743年的酩悅香檳，自2010年起致力減少碳足跡，每一個酩悅香檳酒瓶皆由74%的回收玻璃製成，至今已成功減少等量於2,500萬瓶香檳酒瓶的使用。此外，酩悅香檳同時透過Natura Nostra永續計畫，致力保護該地區的生物多樣性。

這次酩悅香檳推出的全新包裝設計，進一步結合品牌經典元素與永續理念。除瓶身採用回收玻璃，在酒標設計方面，也強化品牌經典元素。將金色皇冠鑲嵌在紅色印章上，突顯了品牌的尊貴與獨特魅力，加入法式領結更增添了外觀的精緻感。在費德勒的演繹下，除了代表酩悅香檳對傳統儀式感的重新詮釋，也象徵了酩悅香檳對高品質尊貴生活方式與永續的堅持。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

天夢香檳漂亮的香檳瓶87% 以回收玻璃製成。圖／天夢香檳提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
天夢香檳漂亮的香檳瓶87% 以回收玻璃製成。圖／天夢香檳提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
酩悅香檳全新包裝設計結合品牌經典元素與永續理念。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
酩悅香檳全新包裝設計結合品牌經典元素與永續理念。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
將天夢香檳酒瓶再利用製成蠟燭，成為近日蔚為風尚的手作工藝。圖／天夢香檳提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
將天夢香檳酒瓶再利用製成蠟燭，成為近日蔚為風尚的手作工藝。圖／天夢香檳提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
球王費德勒擔任酩悅香檳全球品牌大使。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
球王費德勒擔任酩悅香檳全球品牌大使。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

品牌 李奧納多 永續 碳足跡 費德勒

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