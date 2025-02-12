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戴在臉上的珠寶 寶格麗太陽眼鏡絕美工藝打造

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BVLGARI SERPENTI VIPER幾何無框太陽眼鏡。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI VIPER幾何無框太陽眼鏡。圖／寶格麗提供

寶格麗（BVLGARI）眼鏡系列，結合精湛工藝和雋永造型，從品牌經典的珠寶作品出發，打造配戴在臉上的珍貴之作。2025年全新春夏系列，主打經典的靈蛇設計Serpenti Forever，並亮相全新Tubogas太陽眼鏡，呼應最新的珠寶力作。由寶格麗皮革與配件創意總監Mary Katrantzou 所操刀的Calla系列最新包款，亦有相對應的眼鏡得以搭配。男士眼鏡則脫胎自Octo Finissimo和Bvlgari Aluminium兩款革命性腕表，將標誌性結構延伸至眼鏡設計，展現品牌獨特的義式美學。

女款眼鏡中，Serpenti Forever全新款式採用超輕量金屬鏡框與鏡腳，重新演繹經典的飛行員造型，鉸鏈裝飾代表性的蛇首圖騰，其中琺瑯部分完全以手工鑲嵌，搭配珍貴的黃金加工，是近乎珠寶的工藝傑作。全新Tubogas太陽眼鏡延伸自同名珠寶系列，首款設計結合螺旋狀的金屬細節與半框貓眼風格鏡框，將 1990 年代的極簡風格延伸至金屬鼻架與鏡腳，細節散發著珠寶風采。全新Calla系列太陽眼鏡同樣聚焦包款優雅的扇形圖案，搭配鏤空金屬嵌片及滿覆圖案的粗鏡腳，以縐紋加工工藝頌揚現代女性的優雅魅力。

本季新款男士眼鏡，飛行員太陽眼鏡啟發自巔覆製表史的超薄腕表Octo Finissimo，採用超輕量、持久耐用的鈦金屬，並由日本知名工匠精心打造幾何外框設計與切面輪廓呼應腕表標誌性的八角形表殼。Bvlgari Aluminium太陽眼鏡則延續腕表突破傳統材質界限的手法，以獨特的方形醋酸纖維鏡框搭配黑色橡膠鏡腳與鋁製鉸鏈，前衛且富有時尚感。

BVLGARI B.ZERO1黑色貓眼醋酸纖維太陽眼鏡。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.ZERO1黑色貓眼醋酸纖維太陽眼鏡。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI FOREVER琥珀色醋酸纖維太陽眼鏡。圖／寶格麗提供
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BVLGARI SERPENTI FOREVER桃橘色漸層飛行員太陽眼鏡。圖／寶格麗提供
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BVLGARI OCTO FINISSIMO黑色矩形無框太陽眼鏡。圖／寶格麗提供
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BVLGARI TUBOGAS金色貓眼無框太陽眼鏡。圖／寶格麗提供
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BVLGARI SS25眼鏡系列形象。圖／寶格麗提供
BVLGARI SS25眼鏡系列形象。圖／寶格麗提供
BVLGARI SS25眼鏡系列形象。圖／寶格麗提供
BVLGARI SS25眼鏡系列形象。圖／寶格麗提供

珠寶 眼鏡

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