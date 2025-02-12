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雷嘉汭嬌稱林柏宏身上這點最吸睛 雙星現身GUCCI曬活力

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
林柏宏在成為品牌好友後、首次現身GUCCI活動，並與甜美新星雷嘉汭氣質同框。記者王聰賢／攝影
林柏宏在成為品牌好友後、首次現身GUCCI活動，並與甜美新星雷嘉汭氣質同框。記者王聰賢／攝影

GUCCI今日正式為2025春夏新品上市，活動並於品牌A4專門店上舉辦。本季男裝融合了打破階級的工裝、海灘衝浪元素，女裝則以俐落剪裁、花苞迷你裙為亮點，並發表新款GUCCI 73水桶包、Bamboo DIVA手提肩背包等重點新品。活動邀請到日前甫成台灣首位品牌好友的人氣男星林柏宏出席，並與新生代女演員雷嘉汭、活力同框。

林柏宏一身咖啡色西裝外搭配同色長褲、淺藍色網眼上衣、黑色Burn短靴，配件則選用黑色的B Bag超迷你包、Interlocking G銀戒與Signature GG戒指，整體配色帶有懷舊與熟男紳士氣息。雷嘉汭則展現色彩的大膽實驗：以Horsebit馬銜鍊印花上衣搭配寬版短外套與立體剪裁的花苞迷你裙，除了鮮亮色彩傳遞愉悅氣息，更有GUCCI 2025春夏的實驗與冒險精神。

雷嘉芮自評全身造型非常俐落、青春又有高級感，由於她原本即熱愛騎乘重機，因而對配件騎士風格的露指手套愛不釋手。首次成為GUCCI品牌好友的林柏宏則推薦身上的B Bag超迷你小包，由於月底將前往啟程米蘭加入GUCCI大秀、也讓他特別期待；而當雷嘉芮被問到最被林柏宏身上哪件單品吸引時，雷嘉芮先害羞笑稱第一眼先被林柏宏的鏤空網眼上衣所吸引，但最喜歡的則是林柏宏身上的B Bag超迷你小包，此時林柏宏也幽默回應：從出場前到背板聯訪時都必須吸氣縮小腹、才能維持健美身形。

GUCCI 2025春夏女裝以「隨性的華美」為主題，設計靈感並源自1990年代。GUCCI A4專門店上並還原了時裝周期間的Showroom，尤其四款秀上長達180公分的大衣外套更是主打亮點，寬鬆剪裁還原了1960年代望族名媛的貴氣風範；花苞迷你裙則以刺繡工藝結合立體剪裁，婀娜多姿。其中一款暗紅色皮革外套更以布料壓印呈現皮革質感，低調展現GUCCI的服裝工藝。新款的GUCCI 73水桶包靈感則脫胎自1970年代，包款側邊並裝飾以馬銜鍊、馬鐙等GUCCI經典元素，輕快走跳。Bamboo DIVA手提肩背包除了援引經典竹節提把，再加入了黃銅材質與當代流行色調；畫龍點睛的配件則有花卉圖案的斑斕方巾，可輕鬆結成頭巾或領巾，造型多變。

女包中不可錯過的再有兩款Bamboo Night手提包，一款使用黑色皮革並以植物鞣皮包覆提把、神秘魅惑；第二款迷你尺寸的Bamboo Night則有著圓形提把，可讓單手輕鬆穿過，宛如隨手的時尚寵物。

男裝則悠遊於城市與海灘之間，將衝浪者、海豚與芙蓉花交織為特殊花紋，散見於襯衫與短褲，並以串珠流蘇與花卉刺繡增添了大男孩的玩世不恭；工裝輪廓的造型則將寬版外套與丹寧緹花布結合皮革紋理，打破服裝隱藏在輪廓材料下的階級主義。

男裝配件的Burn系列鞋款、GG Cub3D運動鞋等輕快的休閒風鞋履則是本季主打，其中使用Demetra再生材質與透氣網眼布的GG Cub3D運動鞋是將曾在2024米蘭設計周亮相過的Rosso Ancora限量運動鞋量產化，並帶來多色選擇；Burn另有短靴、流蘇裝飾的黑色樂福鞋等設計款，一如今日林柏宏腳上的Burn短靴，披露了屬於米蘭的紳裝文化，懷舊、Dandy，就很迷人。

寬鬆的長褲與俐落的小可愛背心，展現GUCCI 2025春夏女裝如小男孩風格的頑皮一面。圖／GUCCI提供
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GUCCI 黑色Bamboo迷你手提包，14萬9,700元。圖／GUCCI提供
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林柏宏以成套咖啡色西裝內搭淺藍色網眼上衣，展現一如米蘭紳士的愜意、時髦。記者王聰賢／攝影
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GUCCI 花卉圖騰Flora黑色方形絲巾，18,400元。圖／GUCCI提供
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GUCCI 蘋果綠Bamboo手提包，13萬3,900元。圖／GUCCI提供
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衝浪印花襯衫、短褲加上俐落剪裁，讓GUCCI 2025春夏男裝遊走於城市與海灘之間。圖／GUCCI提供
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GUCCI 迷你小包，28,100元。圖／GUCCI提供
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GUCCI Burn短靴，57,100元。圖／GUCCI提供
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GUCCI 造型鑰匙圈，15,000元。圖／GUCCI提供
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GUCCI 蘋果綠楔型高跟鞋，50,800元。圖／GUCCI提供
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GUCCI 2025春夏女裝新品今天正式上市。圖／GUCCI提供
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GUCCI Bamboo暗紅迷你小包，13萬3,900元。圖／GUCCI提供
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雷嘉汭今日出席GUCCI 2025春夏新品發表。記者王聰賢／攝影
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GUCCI Airpods收納包，18,200元。圖／GUCCI提供
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雷嘉汭今日出席GUCCI 2025春夏新品發表。記者王聰賢／攝影
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