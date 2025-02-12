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把秀場搬上舞台！ 高雄藍寶石歌廳演唱會門票開賣

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
2025藍寶石大歌廳演場會，左起藝人澎恰恰擔任主持，王彩樺、陽帆也將登台演唱。圖／高流提供
2025藍寶石大歌廳演場會，左起藝人澎恰恰擔任主持，王彩樺、陽帆也將登台演唱。圖／高流提供

秀場藝人重返舞台！高雄流行音樂中心2025真愛秀．藍寶石大歌廳演唱會將於5月登場，這次卡司除了陽帆、林淑容、潘越雲、王彩樺、鄭進一、龍千玉登台演唱，金曲歌王蕭煌奇、蘇明淵及金曲歌后曹雅雯也確定出席，演唱會含「金」量超高。

秀場、歌廳秀是台灣早年娛樂文化特色，近年搬上高流舞台很受歡迎，今年公布這次卡司總共13位藝人，堪稱含「金」量為歷年之最，總計拿下14座金曲獎、12座金鐘獎及1座金馬獎，還有金鼎、金嗓、金音和金狼等也都有得獎和入圍紀錄。

高流表示，首次參與演出的蕭煌奇個人就拿下7座金曲獎，另名歌手蘇明淵則是拿過2次最佳台語男歌手獎，曹雅雯拿過4座金曲獎，包括最佳台語女歌手、台語專輯等獎項。

此外，林淑容、鄭進一、潘越雲、王彩樺、袁小迪、邵大倫、龍千玉、林俊逸及向蕙玲也是大眾熟悉唱作俱佳的藝人；從歌手轉戰主持人的陽帆，今年獲邀擔任藍寶石演唱嘉賓，對回歸歌手身分演出十分開心，他提到「藍寶石最後一檔，就是我跟瓜哥一起做的」。

今年主持人澎恰恰與陳亞蘭共拿到9座金鐘獎，澎恰恰笑稱，與陳亞蘭是老搭檔了，默契沒問題，希望能帶來精彩表演，到時候有歌有舞有劇，精彩不中斷。高流提醒，藍寶石歌廳演唱會5月10、11日登場，2場門票均已開賣，目前門票在ibon售票系統販售。

澎恰恰。圖／高流提供
澎恰恰。圖／高流提供
曹雅雯。圖／高流提供
曹雅雯。圖／高流提供
陳亞蘭。圖／高流提供
陳亞蘭。圖／高流提供
蘇明淵。圖／高流提供
蘇明淵。圖／高流提供
蕭煌奇。圖／高流提供
蕭煌奇。圖／高流提供

台語 演唱會 舞台

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