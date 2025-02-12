國泰航空攜手卅二公館 新菜式供應玉衡堂頭等貴賓室

國泰航空今天宣布，位於香港國際機場的頭等貴賓室「玉衡堂」，即日起與屢獲殊榮的中菜餐廳卅二公館合作，呈獻非凡的用餐體驗。卅二公館精心設計的菜式已於1月21日起，加入「玉衡堂」頭等貴賓室的每月餐單，多款卅二公館招牌名菜將輪流登場。餐單會因應時令而作出調整，提供融合創新元素的精緻中式美饌，彰顯展現香港作為美食之都的盛譽。

國泰航空指出，卅二公館是全球獲獎最多的中餐品牌之一，在全球擁有九家分店，另外九間正在籌備中。卅二公館代表著現代香港，融合了中國文化與哲學，並以代代相傳的現代化食譜為核心。品牌匯聚來自世界各地的風味與頂級食材，呈現正宗且具現代風格的中式精緻料理，同時秉持可持續發展的理念。

卅二公館創辦人朱世賢透露，此次合作精心設計了一套既體現卅二公館的美食精髓，同時特別為國泰講求品味的客人悉心打造的菜單。每道佳餚皆配合貴賓室的優雅環境而重新演繹，當中包括卅二公館著名菜式 「蟹肉脆球」、「紅油抄手」。餐前小點「芝麻素脆鱔」、「燒椒醬伴豆腐」、「蟹肉脆球」亦巧妙融合不同口感跟風味。

菜單提供一系列川菜中清鮮醇濃並重的前菜，其中「川味口水雞」，將嫩滑的放山雞肉結合花椒獨特的麻辣風味和辣椒醬的辛辣。淋上香辣濃郁醬汁的「紅油抄手」，香辛味和肉鮮味互相輝映恰到好處，讓人每一口都欲罷不能。「黑松露芫荽涼拌走地雞」完美呈現優雅平衡的口味。黑松露醬汁的土壤香氣襯托著鮮嫩多汁的雞肉，新鮮的芫荽則為菜式添上芳香味道。