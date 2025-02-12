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LISA搶先上手的IT包LV BIKER 細節解密

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登品牌大使Lisa演繹LV BIKER包。圖／路易威登提供
路易威登品牌大使Lisa演繹LV BIKER包。圖／路易威登提供

BLACKPINK成員Lisa首度以路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）品牌大使身份出席2025春夏女裝大秀時，就率先曝光了這一季最新的標誌性包款LV BIKER，一時蔚為話題，如今這款路易威登女裝系列藝術總監Nicolas Ghesquière的最新標誌性創作包款即將於於2025年2月22日起上市了。

在Nicolas Ghesquière的發想下，2025年春夏系列探索所謂的「軟實力」概念，類似於女性氣質的字面意義，傳達出女性的柔美和力量，在LV BIKER上表露無遺：該包款設計靈感來自經典的騎士夾克，結合了堅韌與優雅，展現出硬挺與柔軟之間的對比。

事實上，LV BIKER剛柔並濟的特性，在工藝上借鑒了品牌傳統上豐富的行李箱製作細節，並融合全新皮革技術：可摺疊的包身結構和多功能性致敬了經典的Speedy和Keepall型號，多條肩帶與兩個手柄則能在手拿、手挽、肩背、斜背等多重的使用方式中切換自如。全新Pixel羔羊皮革不僅柔軟並具有顆粒狀的質感，路易威登更進一步添加表層顏色層，製造雙色效果，營造更深邃的視覺層次感。

LV BIKER共推出三種尺寸和多種色調選擇。尺寸最大為LV BIKER MM包擁有最寬敞的收納空間，提供Pixel Noir和Dark Denim兩種顏色；中尺寸的LV BIKER PM則有Pixel Noir和Pixel Grège兩種顏色；尺寸最小的LV BIKER NANO包則提供最經典的Pixel Noir黑色。

LV BIKER包Pixel Noir黑色款。圖／路易威登提供
LV BIKER包Pixel Noir黑色款。圖／路易威登提供
LV BIKER包在製作工藝借鑒了品牌傳統上豐富的行李箱細節。圖／路易威登提供
LV BIKER包在製作工藝借鑒了品牌傳統上豐富的行李箱細節。圖／路易威登提供
LV BIKER包Pixel Grège米灰色款。圖／路易威登提供
LV BIKER包Pixel Grège米灰色款。圖／路易威登提供
LV BIKER包Pixel Noir黑色款。圖／路易威登提供
LV BIKER包Pixel Noir黑色款。圖／路易威登提供
LV BIKER包設計靈感來自經典的騎士夾克。圖／路易威登提供
LV BIKER包設計靈感來自經典的騎士夾克。圖／路易威登提供
LV BIKER包Dark Denim色。圖／路易威登提供
LV BIKER包Dark Denim色。圖／路易威登提供
LV BIKER包提供三種尺寸選擇。圖／路易威登提供
LV BIKER包提供三種尺寸選擇。圖／路易威登提供

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