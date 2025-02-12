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LISA搶先上手的IT包LV BIKER 細節解密
BLACKPINK成員Lisa首度以路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）品牌大使身份出席2025春夏女裝大秀時，就率先曝光了這一季最新的標誌性包款LV BIKER，一時蔚為話題，如今這款路易威登女裝系列藝術總監Nicolas Ghesquière的最新標誌性創作包款即將於於2025年2月22日起上市了。
在Nicolas Ghesquière的發想下，2025年春夏系列探索所謂的「軟實力」概念，類似於女性氣質的字面意義，傳達出女性的柔美和力量，在LV BIKER上表露無遺：該包款設計靈感來自經典的騎士夾克，結合了堅韌與優雅，展現出硬挺與柔軟之間的對比。
事實上，LV BIKER剛柔並濟的特性，在工藝上借鑒了品牌傳統上豐富的行李箱製作細節，並融合全新皮革技術：可摺疊的包身結構和多功能性致敬了經典的Speedy和Keepall型號，多條肩帶與兩個手柄則能在手拿、手挽、肩背、斜背等多重的使用方式中切換自如。全新Pixel羔羊皮革不僅柔軟並具有顆粒狀的質感，路易威登更進一步添加表層顏色層，製造雙色效果，營造更深邃的視覺層次感。
LV BIKER共推出三種尺寸和多種色調選擇。尺寸最大為LV BIKER MM包擁有最寬敞的收納空間，提供Pixel Noir和Dark Denim兩種顏色；中尺寸的LV BIKER PM則有Pixel Noir和Pixel Grège兩種顏色；尺寸最小的LV BIKER NANO包則提供最經典的Pixel Noir黑色。
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