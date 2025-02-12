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近乎「失聲」吳姍儒親曝近況 站台義式精品秀敬業一面

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
吳姍儒今日出席TOD'S 2025春夏新品發表。記者沈昱嘉／攝影
吳姍儒今日出席TOD'S 2025春夏新品發表。記者沈昱嘉／攝影

TOD’S今日正式為2025春夏新品於台灣發表，本季將是品牌創意總監Matteo Tamburini的首個男裝系列、值得一探，同時無論男女裝都展現TOD’S實穿、義式摩登的優雅風範，活動中並邀請人氣女星吳姍儒站台。

近日因為代班小S《不熙娣》節目的吳姍儒討論熱度不斷。雖然吳姍儒自陳兩周前身體微恙、幾乎「失聲」，但她今日仍以盡責的工作態度用力「發聲」介紹了本季女裝是以地中海為靈感展開設計，同時她也解釋是喉嚨不舒服、而非流感，為了工作並盡力滿足全場媒體需求、展現敬業一面。活動中的她以羊毛混棉襯衫搭配了棕色皮革半身裙與Baffo棕色高跟樂福鞋；其中Baffo是以義大利文的「小鬍子」為名，討喜俏皮，同時吳姍儒手上再提取了一只Barretta斜背包，包款有著輕快粉嫩色彩，亦TOD’S久違的金屬鏈條小包、輕奢入手。

TOD’S 2025春夏男裝使用了如羊絨般的柔軟皮料被運用在襯衫式外套、飛行外套等單品，經典的Di Bag與T Timeless系列皆推出新款設計，部分並以帆布搭配黑色皮革車邊，遊走於商務與休閒間，而黑色的TBT郵差包並具上掀式設計，內附可拆拉鍊小包與斜式肩背帶，是本季男士包款亮點，尤其一雙之前曾為中國男星肖戰穿著的全皮革豆豆底餅乾小白鞋也全新到貨，是男士注目新品。

女裝系列TOD’S則從Matteo Tamburini一趟地中海旅行中得到靈感，選用頂級用料與TOD’S的義式工藝，主推包款首選義大利文中「小髮夾」的Barretta系列，讓包含包款、小皮件、鞋履上的金色細長裝飾元素，宛如小金條般、帶來好運與閃耀氣場；新款的Di Folio包款如同書本翻頁般、充滿藝文氣息聯想，包款並附內部收納小袋與可調節束帶，可自由變換造型、結構強，另外女裝也有一只新款的T-Timeless鏤空包款，輕盈、柔軟，帶來通透的春夏氣息。

TOD’S同時發表了台灣限定款的玫瑰杏色休閒鞋與時尚灰休閒鞋，將經典「小白鞋」的側邊加以TOD’S品牌Logo的側標設計，平底、好穿好走，為2025春夏、愉悅啟程。

TOD'S發表了2025春夏新品，以地中海旅行中的見聞為靈感，展現俐落、簡約、實穿的義式風格。圖／TOD'S提供
TOD'S發表了2025春夏新品，以地中海旅行中的見聞為靈感，展現俐落、簡約、實穿的義式風格。圖／TOD'S提供
TOD'S 男士TBT郵差包，80,900元。圖／TOD'S提供
TOD'S 男士TBT郵差包，80,900元。圖／TOD'S提供
吳姍儒今日出席TOD'S 2025春夏新品發表。記者沈昱嘉／攝影
吳姍儒今日出席TOD'S 2025春夏新品發表。記者沈昱嘉／攝影
TOD‘S Di Folio棕色條紋手提斜背包，75,900元。圖／TOD'S提供
TOD‘S Di Folio棕色條紋手提斜背包，75,900元。圖／TOD'S提供
TOD‘S Baffo棕色高跟樂福鞋，35,900元。圖／TOD'S提供
TOD‘S Baffo棕色高跟樂福鞋，35,900元。圖／TOD'S提供
TOD'S 台灣限定款玫瑰杏色休閒鞋，27,100元。圖／TOD'S提供
TOD'S 台灣限定款玫瑰杏色休閒鞋，27,100元。圖／TOD'S提供
吳姍儒今日雖然近乎「失聲」，但仍用力介紹身上精品小包、展現敬業一面。記者釋俊哲／攝影
吳姍儒今日雖然近乎「失聲」，但仍用力介紹身上精品小包、展現敬業一面。記者釋俊哲／攝影
TOD‘S 男款黑灰色拼接休閒鞋，31,900元。圖／TOD'S提供
TOD‘S 男款黑灰色拼接休閒鞋，31,900元。圖／TOD'S提供
TOD'S Di Folio灰色手提斜背包，67,900元。圖／TOD'S提供
TOD'S Di Folio灰色手提斜背包，67,900元。圖／TOD'S提供

吳姍儒 義大利

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