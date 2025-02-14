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驚喜製造全新力作《愛情城市》 融入夜生活中的沉浸式體驗 票券現正熱賣中

聯合新聞網／ 聯合數位文創
全新戲劇型沉浸式體驗《愛情城市》，將於 3 月 12 日正式開演。圖／驚喜製造提供
全新戲劇型沉浸式體驗《愛情城市》，將於 3 月 12 日正式開演。圖／驚喜製造提供

驚喜製造始終相信「體驗」能帶來最深的觸動；所有關於生命的想像、人與人之間的連結，都可以透過一次次精心設計的沉浸，重新被發現與放大。2025 年，將用三大作品來探討人生中那些動人又矛盾的面向，從深刻的生死議題，到單純的歡笑與陪伴，再到最令人迷惑又渴望的——愛情。今年，沉浸式體驗《落日月台》與體驗展覽《如果城市，是座樂園》將進入最終展期，而全新力作《愛情城市》也即將於 3 月 12 日正式開演。透過這三項作品，驚喜製造不只想帶領大家在現實與故事間穿梭，更希望藉由體驗交流，將城市裡那些被遺忘的感動與情感一一找回。

驚喜製造首次以愛情為題，創造出全新戲劇型沉浸式體驗《愛情城市》，將於 3 月 12 日正式開演，展演地點座落於信義區知名酒吧 —— 以變裝皇后表演為名的 Belle’s in Taipei；在 120 分鐘內，參與者將欣賞熱情的舞蹈表演，並陷入 7 位角色間的複雜情感與故事，透過與演員面對面的即時互動，探索愛情的多面性與矛盾。每場次將開放百位賓客參與，無論攜伴前來或獨自參加，皆能在這場派對中邂逅陌生人、結識新故事，留下屬於自己的獨特回憶。

即日起至 2 月 28 日，預訂頂級單人票或單人票， 選擇 2 人以上並輸入折扣碼【lovebirds】，將可折抵 $200 元享有早鳥優惠，歡迎步入這場派對，親自探索角色們的秘密。

【愛情城市 Love and the City】

｜展演時間：2025.03.12 ～ 2026.03.29

｜展演地點：台北市信義區松壽路12號7樓（Belle's in Taipei）

｜體驗型式：120分鐘 沉浸式體驗x都會夜生活

｜購票連結： http://link.surpriselab.com.tw/74aavf

愛情 驚喜

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