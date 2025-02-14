命中註定or企鵝不捨？ 詹懷雲林奕嵐《命中註定那頭鵝》白色情人節上映

詹懷雲、林奕嵐主演的《命中註定那頭鵝》，即將在3月14日白色情人節上檔，去年曾獲選為高雄電影節開幕片，赢得超好口碑！男主角詹懷雲因《影后》人氣急漲，本片是爆紅之後與觀眾見面的最新作品，將一改影集裡深情奶狗暖男形象，成為住在遊艇上無拘無束的浪子，被飾演他舅舅的納豆狠批，令人好奇這位新生代男神「崩壞」到什麼程度，但可確定的是，為了本片花了大量時間曬黑展現黝黑精壯陽光形象的詹懷雲，光是一張裸上身劇照，就引發許多女觀眾笑說「求使壞」。

《命中註定那頭鵝》是由新銳導演楊宥瑜自編自導、破億票房電影《孤味》團隊「彼此影業」製作，與聯合數位文創共同出品。演員陣容堅強：包括女主角由金鐘最佳新人林奕嵐挑大梁，搭配話題持續延燒的詹懷雲，以及金馬男配角納豆、台北電影獎影后陽靚，還有創作歌手、校園女王陳華，也在片中有突破形象的演出。

詹懷雲、林奕嵐繼前年《成功補習班》後再度合作，男主角「何德利」因為家庭關係不太相信愛情，女主角的「月鵝」恰巧相反，她是「阿德利企鵝」的頭號粉絲，堅信愛情的本質跟企鵝的婚姻價值觀一樣純粹，自己必定能遇見「命中註定的那頭鵝」；某天她在路上遇見了身著企鵝裝的詹懷雲，在他身上聞到與阿德利企鵝相同的氣味，鼓起勇氣展開追求。只是當現實世界的愛情與夢想牴觸時，究竟該相信命中註定？還是該鍥（企）而（鵝）不捨勇往直前？

納豆和陽靚在片中飾演一對分手戀人，去年底與另一半依依登記完婚的納豆幸福表示：「我和女朋友談了六、七年戀愛，很多事情都很自然，跟她一見面就想好好疼她、陪她、被她照顧，所以我相信命中註定的愛情。」陽靚則說：「我永遠記得見到我男友第一眼的畫面跟空氣，就是命中註定的感覺，當你看到這個人、對到那個眼，他走路的方式、神情，就不由自主被吸引，無法用言語形容。70幾億人口中，你要和這個人相遇本身就很困難，那一刻要有火花更難，我的愛情就是一見鍾情。」

本片曝光最新預告與電影海報，3月14日白色情人節全台上映。圖＼台北双喜電影提供

究竟愛情是命中註定，還是得拚盡全力追求幸福呢？由林奕嵐、詹懷雲、納豆（林郁智）、陽靚、劉韋辰、陳華、段鈞豪、方志友共同演出的《命中註定那頭鵝》，3月14日白色情人節全台上映，更多最新資訊請上台北双喜FB粉專。