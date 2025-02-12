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皮草鳳梨毛茸茸可愛又療癒！FENDI掛飾滿滿的童心未泯

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI在2025春夏女裝系列時裝大秀上推出全新款皮包吊飾。圖／FENDI提供
FENDI在2025春夏女裝系列時裝大秀上推出全新款皮包吊飾。圖／FENDI提供

去年可以說是在包包吊飾上引領時尚的先驅：首先是推出FENDI x Chupa Chups®棒棒糖套硬殼吊飾，年底一波FENDI Fendilicious系列的披薩、壽司與薯條吊再度飾讓人鬼迷心竅。如今，FENDI在2025春夏女裝系列中繼續童心未泯，推出毛茸茸的鳳梨、蜂蜜罐、甚至花束造型的吊飾，各種童趣滿滿的吊飾可以隨性混搭，可愛討喜的造型和觸感非常療癒。

在FENDI 2025 春夏女裝系列時裝大秀上亮相的全新款皮包吊飾，展現品牌獨特的俏皮玩心精神及大膽出眾的創意，運用皮革及皮草精心製作每一件吊飾，彰顯品牌的高超工藝，又讓人體會到FENDI Fun追求趣味的精神。

Pineapple鳳梨造型的經典吊飾，蓬鬆毛茸茸的鳳梨造型皮草絨球讓人愛不釋手，隨著這一季的配色一口氣推出灰藍色、鼠尾草綠、芭蕾粉和鮮紅色等多種選擇。讓人想起卡通小熊的皮革Honey Pot蜂蜜罐造型吊飾，靈感來自甜滋滋的糖果，花朵圖案布料製成的蓋子可以打開，還能攜帶隨身小物。

還有一整把花束造型的可愛吊飾，結合毛茸茸的皮草和柔軟輕盈的皮革，以雷射精準切割，接著以手工組裝，最後以穿孔的皮革包裝紙包裹起來，每一片花瓣、花柄和花蕊讓人見識到FENDI精湛的工藝。

最後則是一款季節限制粉紅色的模組化吊飾，由一個可以在鏈條上移動的編織皮革球和一個鍍金名牌組成，其中吊飾附有可以更換的紙片，可以在紙片上寫下自己的姓名，讓人想起童年時在包包上掛名條的樂趣。

FENDI編織皮革球及名片牌掛飾，32,000元。圖／FENDI提供
FENDI編織皮革球及名片牌掛飾，32,000元。圖／FENDI提供
FENDI花束造型珍稀皮草掛飾，44,800元。圖／FENDI提供
FENDI花束造型珍稀皮草掛飾，44,800元。圖／FENDI提供
FENDI蜂蜜罐皮革收納掛飾，20,000元；FENDI編織皮革球及名片牌掛飾，32,000元。圖／FENDI提供
FENDI蜂蜜罐皮革收納掛飾，20,000元；FENDI編織皮革球及名片牌掛飾，32,000元。圖／FENDI提供
FENDI鳳梨造型珍稀皮草掛飾，36,200元。圖／FENDI提供
FENDI鳳梨造型珍稀皮草掛飾，36,200元。圖／FENDI提供
FENDI在2025春夏女裝系列的全新款皮包吊飾可隨性混搭。圖／FENDI提供
FENDI在2025春夏女裝系列的全新款皮包吊飾可隨性混搭。圖／FENDI提供
FENDI鳳梨造型珍稀皮草掛飾，36,200元。圖／FENDI提供
FENDI鳳梨造型珍稀皮草掛飾，36,200元。圖／FENDI提供
FENDI鳳梨造型珍稀皮草掛飾，36,200元。圖／FENDI提供
FENDI鳳梨造型珍稀皮草掛飾，36,200元。圖／FENDI提供
FENDI花束造型珍稀皮草掛飾，44,800元。圖／FENDI提供
FENDI花束造型珍稀皮草掛飾，44,800元。圖／FENDI提供
FENDI編織皮革球及名片牌掛飾，32,000元；FENDI鳳梨造型珍稀皮草掛飾，36,200元。圖／FENDI提供
FENDI編織皮革球及名片牌掛飾，32,000元；FENDI鳳梨造型珍稀皮草掛飾，36,200元。圖／FENDI提供

FENDI 鳳梨

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