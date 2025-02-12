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澎湖首間「必勝客」開幕！雙心澎湖XO小卷比薩只送不賣

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「必勝客」即將在2月15日首度登陸澎湖。圖／必勝客提供
「必勝客」即將在2月15日首度登陸澎湖。圖／必勝客提供

登台39年的連鎖比薩「必勝客」，即將在2月15日首度登陸澎湖，開設菊島首間外帶外送店，並推出獨家限定、只送不賣的「雙心澎湖XO小卷比薩」。為慶祝新店開幕，連續3天消費滿額就可免費獲得「雙心澎湖XO小卷比薩」，還可享外帶大比薩買1送1，再加贈1瓶1.25L可樂、BBQ烤雞2翅2腿。

即將開幕的「必勝客澎湖光復店」位於澎湖縣馬公市光復路上，也是澎湖首間必勝客分店。必勝客也首度推出結合在地特色的地區限定口味「雙心澎湖XO小卷比薩」，以澎湖知名地標「雙心石滬」為靈感來源，並融入澎湖當地著名美食「小卷米粉」的特色，將小卷、XO醬和特製米粉相互搭配，創造出層次豐富的美食體驗。只要於2月14日至2月16日期間，至澎湖光復店消費滿199元並於店內打卡發佈至個人社群，即可免費獲得，每日限量50份，共150份，送完為止。

除此之外，即日起至2月26日，至必勝客澎湖光復店外帶購買1個大比薩，即贈1個大比薩、1瓶1.25L可樂以及BBQ烤雞2翅2腿。針對全台門市，即日起至2月17日，「冰藏起司塔」2顆原價110元，優惠價98元；「起司咔滋餅」雙片原價最高149元，優惠價99元。

必勝客推出「起司咔滋餅」限時優惠。圖／必勝客提供
必勝客推出「起司咔滋餅」限時優惠。圖／必勝客提供
必勝客推出「雙心澎湖XO小卷比薩」，只送不賣。圖／必勝客提供
必勝客推出「雙心澎湖XO小卷比薩」，只送不賣。圖／必勝客提供

必勝客 澎湖縣 美食

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