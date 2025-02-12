澎湖首間「必勝客」開幕！雙心澎湖XO小卷比薩只送不賣

登台39年的連鎖比薩「必勝客」，即將在2月15日首度登陸澎湖，開設菊島首間外帶外送店，並推出獨家限定、只送不賣的「雙心澎湖XO小卷比薩」。為慶祝新店開幕，連續3天消費滿額就可免費獲得「雙心澎湖XO小卷比薩」，還可享外帶大比薩買1送1，再加贈1瓶1.25L可樂、BBQ烤雞2翅2腿。

即將開幕的「必勝客澎湖光復店」位於澎湖縣馬公市光復路上，也是澎湖首間必勝客分店。必勝客也首度推出結合在地特色的地區限定口味「雙心澎湖XO小卷比薩」，以澎湖知名地標「雙心石滬」為靈感來源，並融入澎湖當地著名美食「小卷米粉」的特色，將小卷、XO醬和特製米粉相互搭配，創造出層次豐富的美食體驗。只要於2月14日至2月16日期間，至澎湖光復店消費滿199元並於店內打卡發佈至個人社群，即可免費獲得，每日限量50份，共150份，送完為止。