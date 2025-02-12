粉紅商機大爆發 OKmart「草莓熟透了」開春限定優惠

OKmart透過春遊抽機票、周末會員點數加倍、粉紅季商品折扣等多重活動，成功結合「旅遊+美食+會員回饋」，打造完整的春季粉紅商機鏈，預期將帶動業績成長25%，並吸引大量年輕族群與女性消費者回流門市。

OKmart觀察到，粉紅系商品不僅受年輕族群青睞，也因應賞花、野餐與戶外旅遊熱潮，帶動粉紅商機成長。因此，今年OKmart特別推出「OK草莓熟透了」主題活動，精選2月6日至3月5日期間限定的粉紅系商品，全台門市同步優惠，搭配會員專屬活動，讓粉紅泡泡延續整個春天，帶動全台粉紅消費風潮！

2025年2月20日至3月5日，OKmart春遊大放送「OK春好出遊趣」正式開跑！只要購買糖餅、飲品（不含酒精飲品、預購及團購商品），單筆滿100元，並於OKmart官網登錄發票，即可參加抽獎，最大獎直接送飛日本！除了超值抽獎活動，OKmart也加碼會員回饋，讓愛喝咖啡的消費者享受更多優惠，即日起至3月2日，每周六、日購買 OK CAFE大杯莊園美式或拿鐵2杯以上，即享OK Point 2倍送，OKmart表示，這波咖啡點數加碼活動，預期將吸引大量會員於周末期間回流門市，提升購買頻率，進一步帶動門市消費成長！。

今年OKmart推出草莓、蜜桃、重乳奶茶等夢幻系飲品，最低6折起！其中，日東紅茶皇家奶茶-草莓口味首次登場，嘗鮮價只要32元，兩件59元；水蜜桃風味則享有第二件6折優惠，讓果香與奶香完美交融。光泉午后時光重乳草莓奶茶與福樂鮮攪草莓鮮奶茶，更推出第二件10元與6折的超值優惠，為春日帶來濃郁的幸福感。甜點與糖果類也是粉紅控的必收品項，乖乖玉米脆果-草莓煉乳、森永嗨啾草莓軟糖皆享有第二件6折優惠，滿足甜食愛好者的期待。而77草莓巧酥蛋糕乳加更推出兩件30元的甜蜜折扣，搭配盛香珍微笑河馬餅（草莓巧克力）任兩件8折，讓消費者一次收齊粉紅系零食。

粉紅商機已不再只是食品或飲品的趨勢，而是全面結合消費心理、社群打卡與旅遊體驗的新興市場。OKmart持續深化這股甜美熱潮，讓粉紅魅力不只是限定季節，而是貫穿整個春天的消費動力！