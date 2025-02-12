快訊

LINE免費貼圖3款！這款終身使用＋1 還有喵皇撒嬌日常貓奴快下載

意外發現父母幫存4000萬股票！她感激「卸重擔」 過來人提一重點打醒美夢

李宗瑞花燈又得獎！曝夜店「撿屍」入監後心境：已懂自我省思

粉紅商機大爆發 OKmart「草莓熟透了」開春限定優惠

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
OKmart透過春遊抽機票、周末會員點數加倍、粉紅季商品折扣等多重活動，成功結合「旅遊+美食+會員回饋」，打造完整的春季粉紅商機鏈，預期將帶動業績成長25%，並吸引大量年輕族群與女性消費者回流門市。OKmart/提供
OKmart透過春遊抽機票、周末會員點數加倍、粉紅季商品折扣等多重活動，成功結合「旅遊+美食+會員回饋」，打造完整的春季粉紅商機鏈，預期將帶動業績成長25%，並吸引大量年輕族群與女性消費者回流門市。OKmart/提供

OKmart透過春遊抽機票、周末會員點數加倍、粉紅季商品折扣等多重活動，成功結合「旅遊+美食+會員回饋」，打造完整的春季粉紅商機鏈，預期將帶動業績成長25%，並吸引大量年輕族群與女性消費者回流門市。

OKmart觀察到，粉紅系商品不僅受年輕族群青睞，也因應賞花、野餐與戶外旅遊熱潮，帶動粉紅商機成長。因此，今年OKmart特別推出「OK草莓熟透了」主題活動，精選2月6日至3月5日期間限定的粉紅系商品，全台門市同步優惠，搭配會員專屬活動，讓粉紅泡泡延續整個春天，帶動全台粉紅消費風潮！

2025年2月20日至3月5日，OKmart春遊大放送「OK春好出遊趣」正式開跑！只要購買糖餅、飲品（不含酒精飲品、預購及團購商品），單筆滿100元，並於OKmart官網登錄發票，即可參加抽獎，最大獎直接送飛日本！除了超值抽獎活動，OKmart也加碼會員回饋，讓愛喝咖啡的消費者享受更多優惠，即日起至3月2日，每周六、日購買 OK CAFE大杯莊園美式或拿鐵2杯以上，即享OK Point 2倍送，OKmart表示，這波咖啡點數加碼活動，預期將吸引大量會員於周末期間回流門市，提升購買頻率，進一步帶動門市消費成長！。

今年OKmart推出草莓、蜜桃、重乳奶茶等夢幻系飲品，最低6折起！其中，日東紅茶皇家奶茶-草莓口味首次登場，嘗鮮價只要32元，兩件59元；水蜜桃風味則享有第二件6折優惠，讓果香與奶香完美交融。光泉午后時光重乳草莓奶茶與福樂鮮攪草莓鮮奶茶，更推出第二件10元與6折的超值優惠，為春日帶來濃郁的幸福感。甜點與糖果類也是粉紅控的必收品項，乖乖玉米脆果-草莓煉乳、森永嗨啾草莓軟糖皆享有第二件6折優惠，滿足甜食愛好者的期待。而77草莓巧酥蛋糕乳加更推出兩件30元的甜蜜折扣，搭配盛香珍微笑河馬餅（草莓巧克力）任兩件8折，讓消費者一次收齊粉紅系零食。

粉紅商機已不再只是食品或飲品的趨勢，而是全面結合消費心理、社群打卡與旅遊體驗的新興市場。OKmart持續深化這股甜美熱潮，讓粉紅魅力不只是限定季節，而是貫穿整個春天的消費動力！

咖啡 奶茶 消費

延伸閱讀

平時吃不到！「法式可麗餅名店ｘ蜷尾家」強強聯手 最新「山茶花烏龍霜淇淋」必衝 還有「草莓可麗餅」洗版IG

7鳥死2鳥受困苗栗泰安草莓田悲歌 縣府盡速拆鳥網

情人節甜蜜合體！ Krispy Kreme限定3款「Pocky甜甜圈」、Mister Donut「心型甜甜圈」浪漫心融化

連續3天買1送1爽喝！星巴克最新「草莓系星冰樂、櫻花草莓抹茶那堤」來了 加碼「春季限定外帶杯」超好拍

相關新聞

「360度自動翻炒，無油煙、免顧火」 一台提升烹飪效率的全能料理鍋

對許多上班族、租屋族或烹飪新手來說，做飯往往是一大挑戰。下班回家想快速吃飯，又想變換菜色、吃得健康，然而住屋處無法開明火、傳統炒鍋翻炒費力，還要掌顧火候，稍有不慎就容易燒焦或炒不均勻。此外，烹飪過程產生大量油煙，讓下廚變得不再輕鬆。針對上述常遇到的煮飯難題，日系家電品牌 「ikiiki伊崎家電」 推出 「小炒手 多功能自動翻炒鍋」，提供更省時省力的料理新選擇。

近乎「失聲」吳姍儒親曝近況 站台義式精品秀敬業一面

TOD’S今日正式為2025春夏新品於台灣發表，本季將是品牌創意總監Matteo Tamburini的首個男裝系列、值得...

皮草鳳梨毛茸茸可愛又療癒！FENDI掛飾滿滿的童心未泯

去年可以說是在包包吊飾上引領時尚的先驅：首先是推出FENDI x Chupa Chups®棒棒糖套硬殼吊飾，年底一波FE...

澎湖首間「必勝客」開幕！雙心澎湖XO小卷比薩只送不賣

登台39年的連鎖比薩「必勝客」，即將在2月15日首度登陸澎湖，開設菊島首間外帶外送店，並推出獨家限定、只送不賣的「雙心澎...

肋眼牛排配整隻活龍蝦！茹絲葵情人節限定雙人套餐好狂

西洋情人節即將到來，茹絲葵經典牛排館自2月12日至2月16日推出情人節限定套餐，其中雙人套餐以整隻波士頓活龍蝦搭配菲力、...

限量神作！58金高千日醇「天公酒」 煙燻風味首度曝光

高粱老酒歷經陳化後，有時會出現無法透過人為釀造產製的特殊酒香，成為令酒饕們趨之若鶩的「天公酒」。50度以上金高總代理商黑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。