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台南遠東香格里拉周年慶 雙人入住最低3150元起

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
台南遠東香格里拉飯店迎接開幕16周年，飯店推出超值住房「優享價」。照片／業者提供
台南遠東香格里拉飯店迎接開幕16周年，飯店推出超值住房「優享價」。照片／業者提供

台南遠東香格里拉飯店迎接開幕16周年，飯店推出超值住房「優享價」。身分證或護照號碼含「7、0、1、4、6」任一數字，可享84折，雙人入住最低3,150元起；預訂指定房型，再贈價值3,800元貴賓廊禮遇及限量環保好禮。

作為府城最高的360度環景摩天樓，台南遠東香格里拉飯店不僅是首家進駐台南的五星級國際酒店，更是許多台南人從小到大的記憶地標。

為歡慶開幕16周年，飯店推出「對號入住」超值優惠，即日起至4月30日，凡身分證或護照號碼中含飯店郵遞區號「7、0、1、4、6」任一數字，憑證訂房即可任選尊榮客房、尊榮家庭房、行政家庭房型，不限平假日享84折起優惠，並可自由選擇是否搭配自助式早餐。雙人入住專案優惠價3,150元起，讓旅客輕鬆入住府城地標，感受獨特的台南魅力。

未對中號碼的消費者也別失望，飯店特別加碼「周年奢華升級．高樓層雙禮享」專案。活動期間，凡預訂「特選尊榮客房」，保證入住24樓以上高樓層房間，獨享府城天際線美景，更升級至行政樓層的「豪華閣貴賓廊禮遇」，包含專人辦理入住手續、早餐、傍晚雞尾酒與小點、免費套裝燙整服務乙次及商務會議室2小時免費使用（須提前預約）。

此外，再加贈限量多功能環保盥洗包乙個，讓賓客在暖春時節享受微奢華的高樓住宿體驗，帶回獨一無二的旅行紀念，專案優惠價3,822元起。

身分證 香格里拉

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