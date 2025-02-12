肋眼牛排配整隻活龍蝦！茹絲葵情人節限定雙人套餐好狂

西洋情人節即將到來，茹絲葵經典牛排館自2月12日至2月16日推出情人節限定套餐，其中雙人套餐以整隻波士頓活龍蝦搭配菲力、肋眼或紐約三款經典牛排（三選一）；此外，深受饕客喜愛的草飼燒烤羊排，也成為單人套餐的主餐選項之一。茹絲葵情人節套餐價格自2,990元起+10%～7,990元+10%；凡於活動期間點購套餐，便獨家贈送限量Pâtisserie Sadaharu AOKI Paris青木定治馬卡龍組合，數量有限，送完為止。

茹絲葵經典牛排館以純正美國紐奧良獨特風格聞名，特選頂級U.S.D.A. Prime牛肉以21天～28天濕式熟成，醞釀出柔和風味，烹調時僅使用鹽與胡椒調味，再運用特製烤爐烤至完美熟度，以攝氏約260度的高溫陶瓷盤放置奶油後，盤中傳來的滋滋聲響，成為茹絲葵迷人的招牌特色。

這次的情人節限定套餐，提供雙人或單人多種套餐組合。雙人套餐以整隻波士頓活龍蝦為核心，可依照個人喜好選擇菲力、肋眼、紐約等三款經典牛排搭配。若不想選擇雙人套餐，也有草飼燒烤羊排、菲力牛排佐鮮蝦等諸多單人套餐選項，成為戀人專屬的頂級海陸饗宴。其中的草飼燒烤羊排，選用同茹絲葵牛排相同牧場的草飼羊，以獨家醃漬技術搭配薄荷葉，不帶一絲腥味的軟嫩滋味，是老饕們鍾愛的隱藏版排餐。

情人節限定套餐皆包含頂級義大利氣泡酒做為餐前開胃酒，前菜有以運用鮮美蟹肉製成人氣品項蟹肉糕、凱薩沙拉與龍蝦湯可選擇。甜點則承襲美國獨家食譜，甜點雙重奏採用頂級巧克力融合綜合堅果製成巧克力脆片，搭配綿密起司慕斯蛋糕，濃郁起司香氣巧搭巧克力散發甜蜜滋味，為情人節劃下完美句點。