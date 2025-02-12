快訊

亞洲新首富可能換他當！年僅40歲白手起家 可望超越黃仁勳

灰貓胖成瓦斯桶抓不到癢！極限拉伸還是失敗竟當場破防惱羞：這什麼爛腳

李文忠性騷疑雲…傳國防院高層秋後算帳 女員工情緒近崩潰

肋眼牛排配整隻活龍蝦！茹絲葵情人節限定雙人套餐好狂

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
茹絲葵情人節雙人限定套餐，以肋眼牛排配整隻活龍蝦。圖／茹絲葵提供
茹絲葵情人節雙人限定套餐，以肋眼牛排配整隻活龍蝦。圖／茹絲葵提供

西洋情人節即將到來，茹絲葵經典牛排館自2月12日至2月16日推出情人節限定套餐，其中雙人套餐以整隻波士頓活龍蝦搭配菲力、肋眼或紐約三款經典牛排（三選一）；此外，深受饕客喜愛的草飼燒烤羊排，也成為單人套餐的主餐選項之一。茹絲葵情人節套餐價格自2,990元起+10%～7,990元+10%；凡於活動期間點購套餐，便獨家贈送限量Pâtisserie Sadaharu AOKI Paris青木定治馬卡龍組合，數量有限，送完為止。

茹絲葵經典牛排館以純正美國紐奧良獨特風格聞名，特選頂級U.S.D.A. Prime牛肉以21天～28天濕式熟成，醞釀出柔和風味，烹調時僅使用鹽與胡椒調味，再運用特製烤爐烤至完美熟度，以攝氏約260度的高溫陶瓷盤放置奶油後，盤中傳來的滋滋聲響，成為茹絲葵迷人的招牌特色。

這次的情人節限定套餐，提供雙人或單人多種套餐組合。雙人套餐以整隻波士頓活龍蝦為核心，可依照個人喜好選擇菲力、肋眼、紐約等三款經典牛排搭配。若不想選擇雙人套餐，也有草飼燒烤羊排、菲力牛排佐鮮蝦等諸多單人套餐選項，成為戀人專屬的頂級海陸饗宴。其中的草飼燒烤羊排，選用同茹絲葵牛排相同牧場的草飼羊，以獨家醃漬技術搭配薄荷葉，不帶一絲腥味的軟嫩滋味，是老饕們鍾愛的隱藏版排餐。

情人節限定套餐皆包含頂級義大利氣泡酒做為餐前開胃酒，前菜有以運用鮮美蟹肉製成人氣品項蟹肉糕、凱薩沙拉與龍蝦湯可選擇。甜點則承襲美國獨家食譜，甜點雙重奏採用頂級巧克力融合綜合堅果製成巧克力脆片，搭配綿密起司慕斯蛋糕，濃郁起司香氣巧搭巧克力散發甜蜜滋味，為情人節劃下完美句點。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

這次的情人節限定套餐，提供多種套餐組合。雙人套餐以整隻波士頓活龍蝦為核心。圖／茹絲葵提供
這次的情人節限定套餐，提供多種套餐組合。雙人套餐以整隻波士頓活龍蝦為核心。圖／茹絲葵提供
2025年茹絲葵情人節限定套餐菜單。圖／茹絲葵提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2025年茹絲葵情人節限定套餐菜單。圖／茹絲葵提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
情人節限定套餐皆包含頂級義大利氣泡酒做為餐前開胃酒。圖／茹絲葵提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
情人節限定套餐皆包含頂級義大利氣泡酒做為餐前開胃酒。圖／茹絲葵提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

套餐 情人節 牛排

延伸閱讀

魔力紅情人節現身高雄！二度登世運場館 周五交通管制曝光

情人節「Jennie 風格」穿搭指南！5款浪漫穿搭解析，打造從白天到晚餐約會的完美造型！

情人節甜蜜合體！ Krispy Kreme限定3款「Pocky甜甜圈」、Mister Donut「心型甜甜圈」浪漫心融化

情人節約會妝容 TOP 5！必學心機眼妝＋浪漫唇色，讓你的他無法移開目光！

相關新聞

肋眼牛排配整隻活龍蝦！茹絲葵情人節限定雙人套餐好狂

西洋情人節即將到來，茹絲葵經典牛排館自2月12日至2月16日推出情人節限定套餐，其中雙人套餐以整隻波士頓活龍蝦搭配菲力、...

限量神作！58金高千日醇「天公酒」 煙燻風味首度曝光

高粱老酒歷經陳化後，有時會出現無法透過人為釀造產製的特殊酒香，成為令酒饕們趨之若鶩的「天公酒」。50度以上金高總代理商黑...

藏壽司13款「卡娜赫拉」扭蛋現身！立體P助、兔兔超萌

2月21日至4月11日期間，「藏壽司」攜手「卡娜赫拉的小動物」，推出13款聯名扭蛋，包括有公仔吊飾、胸章和磁貼等不同類型...

重磅回歸！藏壽司 X「卡娜赫拉的小動物」13款扭蛋獨家開扭

粉紅泡泡來襲！藏壽司攜手「卡娜赫拉的小動物」新春打頭陣，2月21日至4月11日，13款P助和粉紅兔兔的逗趣變身的公仔吊飾...

野奢苗栗 入住原野莊園

苗栗山中歲月靜好，企業家的隱世避所深藏其間，有行旅將帶領旅人入住上萬坪彷若自然原野的寨酌然莊園。二連泊皆有私廚晚宴，還將...

連3天買1送1、兒童餐免費！全新鍋物「荿蒔 敘」開幕

繼推出複合式咖啡廳「勺日」、創意料理餐廳「TOK盡興食光」後，蒔慕再於新店裕隆城推出全新鍋物品牌「荿蒔 敘」，店內提供滋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。