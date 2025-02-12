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限量神作！58金高千日醇「天公酒」 煙燻風味首度曝光

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
黑松於獨有老酒熟成倉中，驚喜發現帶有天賜奇蹟煙燻香氣的特殊批次「58金高千日醇——萬象煙燻風味」。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
黑松於獨有老酒熟成倉中，驚喜發現帶有天賜奇蹟煙燻香氣的特殊批次「58金高千日醇——萬象煙燻風味」。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高粱老酒歷經陳化後，有時會出現無法透過人為釀造產製的特殊酒香，成為令酒饕們趨之若鶩的「天公酒」。50度以上金高總代理商黑松公司，便在獨有的老酒熟成倉中，發現了天賜的奇蹟「煙燻風味」，成為歷經九年時間陳化、老天賞臉才誕生的特殊批次酒款「58金高千日醇——萬象煙燻風味」。

58金高去（2024）年首度推出「58金高千日醇——百味人蔘風味」，獨特百味蔘香引爆超高話題度。「58金高千日醇——萬象煙燻風味」更進一步開創出繼金高三大秘藏風味「泡泡膠」、「人蔘」、「葡萄」以外的第四大傳奇風味。號稱「天公酒」的「58金高千日醇——萬象煙燻風味」，2月12日起於7-ELEVEN開放預購、全台各地酒類專賣店陸續開賣，建議售價890元（實際價格及庫存，依各通路為準）。

58金高千日醇透過獨特的老酒熟成倉，以全時溫溼度監控與微厭氧熟成環境提升陳化效果，使不同年份的千日醇老酒，隨著時間各自綻放迷人陳香，已經連續兩年榮獲舊金山世界烈酒大賽雙金牌獎肯定。

煙燻風味產生的原由，是一道連釀酒師也無法解開的謎題。有傳聞認為源頭來自某次森林大火，使得帶有煙燻氣味的分子滲透周邊高粱田，無形中成就出獨特煙燻調。而這特別的氣味，長年在瓶中持續陳化後，經過時間淬鍊，展現出金高史無前例的煙燻香韻，可謂天賜的「天公選酒」。

這批特殊的天選之酒「58金高千日醇——萬象煙燻風味」，匯聚了多種的煙燻風味層次，每一特殊批次在開瓶後所能感受到的煙燻香氣也隨之變幻，包含沉穩深邃的炭焙燻香、宛如置身火爐邊的柴燒暖香，或是迷人的鍋巴焦香等獨特煙燻味格，每次開瓶都能帶來截然不同的風味體驗。

該酒款搭配著酒釀及老麴香氣，未入口即能感受到酒體的醇厚；入口後，由千日醇九年以上老酒帶來的醇厚豐潤，再加上燻香與陳香、醬香，層層建構出迷人的豐富層次，再以圓潤豐滿的酯感包裹舌腹收尾，與煙燻香攜手建構出綿延尾韻，令人欲罷不能。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「58金高千日醇——萬象煙燻風味」的獨特煙燻風味無法經由人工復刻，可謂老天賞臉方可得的「天公酒」。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「58金高千日醇——萬象煙燻風味」的獨特煙燻風味無法經由人工復刻，可謂老天賞臉方可得的「天公酒」。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「58金高千日醇——萬象煙燻風味」容量750毫升，建議售價890元。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「58金高千日醇——萬象煙燻風味」容量750毫升，建議售價890元。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

氣味 舊金山

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