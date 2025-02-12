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藏壽司13款「卡娜赫拉」扭蛋現身！立體P助、兔兔超萌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
藏壽司本次推出立體「卡娜赫拉的小動物公仔吊飾」，共有5款造型。圖／藏壽司提供
藏壽司本次推出立體「卡娜赫拉的小動物公仔吊飾」，共有5款造型。圖／藏壽司提供

2月21日至4月11日期間，「藏壽司」攜手「卡娜赫拉的小動物」，推出13款聯名扭蛋，包括有公仔吊飾、胸章和磁貼等不同類型，為粉絲帶來滿滿的可愛魅力。此外，藏壽司也將推出「海陸名品祭」，吃得到「黃金酥脆鰻魚卷」、「鰻魚山藥泥鮭魚卵」、等全新餐點，還有情人節限定的「戀戀草莓蜜熔岩巧克力」甜蜜登場。

藏壽司本次推出的「卡娜赫拉的小動物」系列扭蛋，讓超萌的P助、粉紅兔兔再度搭配經典藏壽司元素，帶來滿滿療癒感。5款立體「卡娜赫拉的小動物公仔吊飾」，可看到P助披上厚厚的玉子燒，和粉紅兔兔玩起疊疊樂，或是粉紅兔兔將P助關進鮮度君的逗趣模樣。此外，還有4款「卡娜赫拉的小動物胸章」、4款「卡娜赫拉的小動物磁貼兩件套」，全部都是滿滿的趣味造型與互動感，適合粉絲蒐集。

2月19日至2月25日期間，藏壽司也推出「海陸名品祭」，共有8款餐點登場。其中包含「黃金酥脆鰻魚卷」、「鰻魚山藥泥鮭魚卵」、「特選巨大鮮蝦佐飛魚卵蝦沙拉（一貫）」、「人氣蝦三貫」等新品，以及「一本星鰻天婦羅（一貫）」、「炙烤起司鮮蝦沙拉」、「魚卵海膽牛肉」、「豬肉炸蝦烏龍麵」等品項，每份40～130元不等。

此外，針對西洋情人節，藏壽司自即日起至2月18日限定限量推出「戀戀草莓蜜熔岩巧克力」，將熔岩巧克力蛋糕搭配蜜漬草莓，呈現如同戀愛般的甜酸滋味，每份90元。

藏壽司限時推出「海陸名品祭」。圖／藏壽司提供
藏壽司限時推出「海陸名品祭」。圖／藏壽司提供
針對情人節限定推出的「戀戀草莓蜜熔岩巧克力」，90元。圖／藏壽司提供
針對情人節限定推出的「戀戀草莓蜜熔岩巧克力」，90元。圖／藏壽司提供
5款立體「卡娜赫拉的小動物公仔吊飾」，充滿無比療癒感。圖／藏壽司提供
5款立體「卡娜赫拉的小動物公仔吊飾」，充滿無比療癒感。圖／藏壽司提供
一本星鰻天婦羅(一貫)，每份80元。圖／藏壽司提供
一本星鰻天婦羅(一貫)，每份80元。圖／藏壽司提供
「卡娜赫拉的小動物胸章」，共有4款造型。圖／藏壽司提供
「卡娜赫拉的小動物胸章」，共有4款造型。圖／藏壽司提供
藏壽司限時推出「卡娜赫拉的小動物」系列扭蛋，全套共13款。圖／藏壽司提供
藏壽司限時推出「卡娜赫拉的小動物」系列扭蛋，全套共13款。圖／藏壽司提供
「卡娜赫拉的小動物磁貼兩件套」，共有4款組合。圖／藏壽司提供
「卡娜赫拉的小動物磁貼兩件套」，共有4款組合。圖／藏壽司提供

動物 壽司 鰻魚

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