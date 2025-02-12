連3天買1送1、兒童餐免費！全新鍋物「荿蒔 敘」開幕

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「荿蒔 敘」採套餐方案，提供8+1種湯頭、23種肉品組合。圖／荿蒔敘提供
「荿蒔 敘」採套餐方案，提供8+1種湯頭、23種肉品組合。圖／荿蒔敘提供

繼推出複合式咖啡廳「勺日」、創意料理餐廳「TOK盡興食光」後，蒔慕再於新店裕隆城推出全新鍋物品牌「荿蒔 敘」，店內提供滋補養生藥膳、慢燉胡椒肚等多種特色湯底，以及23款的套餐組合。為慶祝新店開幕，限時可享「鍋物買1送1」、「4人同行1人免費」等優惠方案。

「荿蒔」取自「誠實」的諧音，店內裝潢以溫暖木質調空間與柔和燈光，打造成舒適的用餐環境。湯底提供8+1款選擇，主打滋補養生藥膳、慢燉胡椒豬肚、懷舊汕頭扁魚、招牌銷魂麻辣等選擇，並依照不同季節推出限定湯頭。主餐部份，店內提供有23種套餐方案，包括有入門款的「特選豬五花」、「特選牛五花」，每份390元起。另外「獨享單人海陸套餐」則可享8種海鮮搭配一盤自選肉品，每份980元。

此外，店內規劃自助吧，可以盡興享用精選時蔬，採嚴選小農契作的當季品種。副餐則選用宜蘭行健村小農，以無毒、無農藥、無化肥的有機農法栽培而成的「行健米」。針對身高120公分以下的孩童，還可免費享用「特製兒童餐」，藉此打造親子友善的環境。

為慶祝新店開幕，即日起至2月14日期間，可享「鍋物買1送1」優惠，每日午、晚餐時段各限20組。2月15日至2月27日，則可享「4人同行開鍋1人免費」。3月1日至3月31日，新店居民享「2人同行送豬五花1份」。另外還有Google評論小禮、會員優惠等不同方案。

「荿蒔 敘」規劃有自助吧，提供當季時蔬。圖／荿蒔敘提供
「荿蒔 敘」規劃有自助吧，提供當季時蔬。圖／荿蒔敘提供
針對孩童，免費提供「特製兒童餐」。圖／荿蒔敘提供
針對孩童，免費提供「特製兒童餐」。圖／荿蒔敘提供
店內規劃有23種肉品主餐方案。圖／荿蒔敘提供
店內規劃有23種肉品主餐方案。圖／荿蒔敘提供

創意料理 套餐

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