點水樓、新東陽「炸元宵」上桌！石二鍋送小湯圓迎元宵

「元宵節」將至，許多民眾也準備購買元宵回家，跟著家人與朋友享受團圓氣氛。「點水樓」限時推出「炸元宵」與「鮮肉湯圓」；「新東陽」則是舉行「手工拖拉元宵」活動，並販售多種口味的元宵。王品旗下的「石二鍋」與「聚」，也應景提供湯圓甜點，讓餐桌更添佳節氣氛。

相較於湯圓，元宵是將餡料沾水後，在外層以手工「搖」上糯米粉，最終成為不規則的圓球造型，富有彈牙咬勁。「點水樓」呼應元宵節，應景推出期間限定的「炸元宵」，共有芝麻、花生口味，可以透過氣炸或油炸處理，享受外酥內嫩的豐富口感，另外還有「鮮肉湯圓」同步販售。

「新東陽」則於全台指定門市舉辦「手工拖拉元宵」活動，除了可以欣賞師傅實際製作元宵的過程，現場也供應芝麻、花生、棗泥、豆沙與桂花等多種口味的元宵供民眾購買，部份門市也推出「現炸元宵」，讓民眾第一時間享受熱騰騰的滋味。活動至2月12日為止。