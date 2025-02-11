聽新聞
0:00 / 0:00
點水樓、新東陽「炸元宵」上桌！石二鍋送小湯圓迎元宵
「元宵節」將至，許多民眾也準備購買元宵回家，跟著家人與朋友享受團圓氣氛。「點水樓」限時推出「炸元宵」與「鮮肉湯圓」；「新東陽」則是舉行「手工拖拉元宵」活動，並販售多種口味的元宵。王品旗下的「石二鍋」與「聚」，也應景提供湯圓甜點，讓餐桌更添佳節氣氛。
相較於湯圓，元宵是將餡料沾水後，在外層以手工「搖」上糯米粉，最終成為不規則的圓球造型，富有彈牙咬勁。「點水樓」呼應元宵節，應景推出期間限定的「炸元宵」，共有芝麻、花生口味，可以透過氣炸或油炸處理，享受外酥內嫩的豐富口感，另外還有「鮮肉湯圓」同步販售。
「新東陽」則於全台指定門市舉辦「手工拖拉元宵」活動，除了可以欣賞師傅實際製作元宵的過程，現場也供應芝麻、花生、棗泥、豆沙與桂花等多種口味的元宵供民眾購買，部份門市也推出「現炸元宵」，讓民眾第一時間享受熱騰騰的滋味。活動至2月12日為止。
王品旗下的「石二鍋」和「聚 日式鍋物」，同樣針對元宵節舉辦限時活動。2月12日起，凡於「石二鍋」內用消費套餐或單點滿238元，就招待限量「芝麻小湯圓」。2月12日前，「聚 日式鍋物」於自助吧備有「紅豆湯圓」，暖胃暖心，也帶來佳節的甜蜜氣氛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言