Crash Baggage聯名MSGM 讓行李箱自帶告白宣言

由恆隆行總代理、自帶時髦凹痕設計的義大利行李箱品牌Crash Baggage，聯手義大利時尚品牌MSGM，於2025情人節在台推出印製有「I Have a Crash on You」（你令我小鹿亂撞！) 標語的全球限量聯名款系列行李箱，為熱愛旅行的你提供了浪漫與趣味的新選擇。

Crash Baggage聯手時尚品牌MSGM，於2025情人節在台推出全球限量聯名款「小鹿亂撞擊」系列行李箱。圖／恆隆行提供

這次全球限量聯名系列包含四款風格鮮明的行李箱單品，每一款正面皆印有醒目的「I Have a Crash on You」標語，巧妙結合了 Crash Baggage品牌精神與撞擊(Crush)的雙關語，詮釋義式幽默與創意。聯名系列包含行李箱、登機箱、後背包，以及有如行李箱的迷你版隨行包款，提供綠與黑的經典配色。

MSGM x Crash Baggage聯名系列包含四款行李箱單品，每一款正面皆印有醒目的「I Have a Crash on You」標語。圖／恆隆行提供

不同於Crash Baggage的搞怪路線，義大利行李箱品牌BRIC'S旗下最經典的旗艦箱款「Bellagio」則以復古優雅風格聞名，展現低調奢華的貴氣，這系列使用經典小牛皮內裝，結合義大利植染工藝展現品牌對美感與工藝追求。Bellagio系列也迎來全新升級，將拉桿結構改為新的D型結構，增加了穩定性拖行時拉桿不易搖晃。同時拉桿握把加大符合人體工學，握把下方拉桿崁入兩顆隱藏式螺絲，強化拉桿耐用程度。

BRIC'S Bellagio拉鍊拉桿箱橄欖綠30吋，24,800元。圖／BRIC'S提供

輪具方面，新版Bellagio行李箱降低了箱殼與輪子間距，加大內部使用空間，更能保護車輪不易受到破壞，雙橡膠輪具直徑加大，行走時更穩定順暢。箱內的可拆卸內裝設計可輕鬆拆卸清潔，所有箱款均附帶半透明保護套，為行李箱提供保護減少刮痕及磨損。