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「360度自動翻炒，無油煙、免顧火」 一台提升烹飪效率的全能料理鍋

聯合新聞網／ 有你共創
圖／有你共創提供
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對許多上班族、租屋族或烹飪新手來說，做飯往往是一大挑戰。下班回家想快速吃飯，又想變換菜色、吃得健康，然而住屋處無法開明火、傳統炒鍋翻炒費力，還要掌顧火候，稍有不慎就容易燒焦或炒不均勻。此外，烹飪過程產生大量油煙，讓下廚變得不再輕鬆。針對上述常遇到的煮飯難題，日系家電品牌 「ikiiki伊崎家電」 推出 「小炒手 多功能自動翻炒鍋」，提供更省時省力的料理新選擇。

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小炒手最突出的亮點，就是360° 自動翻炒技術，讓食材能夠均勻受熱，，輕鬆解放雙手，蓋鍋翻炒的設計大幅降低油煙產生，讓居家烹飪更便利舒適。除了基本的翻炒功能，它還具備煮、蒸、煎等四種模式，一機多用，滿足日常料理需求。鍋內採用1000W 大火力加熱系統，只需 60 秒即可迅速升溫，亦可上蒸下煮，縮短等待時間，大幅提升烹飪效率。透明鍋蓋與投料口設計，烹飪全程一目了然，不必頻繁掀蓋，還能精準調味。內鍋則採用不沾塗層，煎烤不黏鍋，也能減少用油，吃得更健康、清潔更省力。

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只需一鍵操作，無論是翻炒蔬菜、燉煮湯品，或是蒸煎料理都能輕鬆完成，外型圓潤質感，且如電鍋大小好收納，料理選擇卻多更多，特別適合外宿族、忙碌上班族、煮夫煮婦們。

「ikiiki小炒手 多功能自動翻炒鍋」 將於 2/12（三）在 嘖嘖平台獨家上線，更多商品資訊請上嘖嘖頁面或 ikiiki 伊崎家電粉絲專頁查詢。

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上班族 下廚 料理

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