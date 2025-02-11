10年來最大改版！ Yahoo奇摩桌機版首頁打造全新視覺

Yahoo奇摩正式宣布，桌機版首頁，迎接10年來最大改版，提供現代視覺風格、生活資訊卡片及智慧搜尋等三大主要功能更新，滿足台灣千萬用戶多元的生活需要，桌機版首頁及App透過現代簡潔的新視覺樣貌，及AI技術導入，將更多日常所需的實用資訊、生活工具進行整合，為用戶提供更直覺、方便操作的一站式資訊服務平台。

Yahoo奇摩表示，無論是瀏覽桌機首頁或是使用App，致力成為數位用戶的導航者，幫助每位用戶在快速變化的網路世界中，悠然實現高效生活。

Yahoo奇摩強調，用戶進入首頁就能體驗到簡潔乾淨的全新視覺版面，一頁瀏覽最新的新聞話題、股票即時行情、賽事比分等日常資訊，同時透過搜尋框輕鬆掌握最新熱搜關鍵字、預覽關注投資標的行情等，全方位提升台灣千萬用戶的網路生活體驗。

Yahoo奇摩說明，桌機首頁改版藉由整合日常實用資訊、服務工具與個人化體驗，成為用戶在數位世界中的得力助手，首先，摩登視覺設計，提升閱讀舒適度，全新首頁擴展頁面寬度，藉由模組化設計的統一色系與加大的字級，提升整體閱讀舒適度，資訊呈現更加精簡明瞭；其次是生活資訊圖卡，即時掌握生活大小事，新版首頁在頁面右側整合股市、運動賽事、星座運勢等資訊卡片，讓用戶一開啟首頁就能即時掌握重要資訊，節省搜尋查找的時間。

Yahoo奇摩指出，透過智慧搜尋查找，輕鬆獲得熱搜話題關鍵字，導入的全新智慧搜尋功能，只要點開搜尋框，無需按下搜尋鍵，就能直接看到現在最夯的熱搜關鍵字詞，即時掌握話題趨勢。

此外，Yahoo奇摩指出，新版首頁保留並強化許多深受用戶喜愛的特色功能，包含頻道連結功能、熱門新聞推薦、購物好康推薦等，讓用戶在進入首頁後，可快速瀏覽重要訊息。面對不同用戶的多元需求，也透過網頁推播訂閱、Yahoo信箱未讀信件通知等功能加持，成為網友日常生活中的強大導航工具。

Yahoo奇摩App則運用生成式AI，與既有智慧新聞彙整技術整合，在每日海量的新聞報導資訊中，自動生成即時重點新聞、AI新聞摘要，同時透過平台機制進行內容把關，以提供可信賴、確實的AI新聞應用服務。App更新版本也同步優化使用者介面，提供更具現代感、直觀的操作體驗，及加入個人化設置，讓用戶可以自己選擇想關心的內容，再搭配短影音推薦，及股市卡、發票卡等生活工具，無論想要了解新聞議題，或查詢油價、發票是否中獎等，都可在App實現，讓生活更加便利有序。