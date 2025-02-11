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李安頻光顧…「二輪片始祖」台南全美戲院 宣告3月吹熄燈號

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
全台首間播放二輪片的台南全美戲院，近期宣布將在3月2日吹熄燈號，也是台南繼真善美劇院後，再度結束營業的戲院。圖／取自全美戲院臉書
全台首間播放二輪片的台南全美戲院，近期宣布將在3月2日吹熄燈號，也是台南繼真善美劇院後，再度結束營業的戲院。圖／取自全美戲院臉書

明天即將創立滿75年的台南全美戲院，是全台首間播放二輪片的戲院，但如今觀眾的觀影習慣改變，戲院難抵時代的變遷，近期宣布將在3月2日吹熄燈號，也是台南繼真善美劇院後，再度結束營業的戲院，對此，業者表示，後續將尋求轉型，相信只是「暫時告別」。

全美戲院不僅陪伴無數台南人成長，更被譽為「見證台灣電影發展史」，尤其，國際知名導演李安高中求學時，也曾在全美戲院看過不少電影，但仍難敵戲院多年來的虧損，在將滿75周年的前夕，宣布將拉下鐵門。

戲院業者表示，「幾乎一半的台南人都來全美看過電影」，做出熄燈的決定十分不捨，12日上午11點將為全美戲院舉辦生日趴，預計準備14吋的大蛋糕、精美小禮品等，歡迎熱愛電影、喜愛全美戲院的民眾，共同回憶美好過往，也替戲院畫下一個句點。

業者也說，戲院雖營業到3月2日，但這只是「暫時告別」，未來會尋求轉型再出發的機會，針對下一步目前還在研議，不過已有許多團體、單位等接洽各種合作模式。

全美戲院去年9月一度爆出兄弟因理念不合搶爭經營權，鬧上媒體版面，甚至也與國寶級畫師顏振發有酬勞糾紛，如今，再度搶占媒體版面竟是因戲院即將吹熄燈號，除讓民眾不勝唏噓外，也感嘆「真的要且看且珍惜了！」。

台南 李安 電影

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