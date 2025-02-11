陶藝家王明宗父女打造「獅鄉」咖啡館 毛澤東奶茶再度火紅

金門模範街再添新亮點！由金門知名陶藝家王明宗與女兒王瓊玉父女操刀規畫的「獅鄉」咖啡文創館近日對外營運，門口醒目的等身風獅爺相當吸睛，店內保留歷史風貌，更融入風獅爺文化與文創元素，讓旅人能在懷舊空間裡品味咖啡與甜點，感受金門獨特的文化韻味。

早在民國92年，王明宗就曾在同一地點經營「戀戀紅樓」，當時以復古氛圍與風獅爺陶藝吸引無數遊客，時隔多年之後，正好就讀台藝大視覺藝術傳達設計系的女兒畢業，所以從去年開始重新規劃，以風獅爺的故鄉，將咖啡館取名為「獅鄉」，部分空間陳設王明宗的作品、藏品，店內販售咖啡、果茶、提拉米蘇、抹茶巴斯克、鬆餅等飲料甜品，為顧客提供了一個兼具藝術氛圍與文化價值的休閒空間。

王明宗表示，「獅鄉」不僅是一間咖啡館，它更像是連接時光的橋樑，店內每一處的設計與裝潢，都細膩地詮釋著新舊交織的文化篇章。他說，這個名字的選擇並非偶然，「獅鄉」代表著對故鄉的思念，像一條看不見的紅線，將這家店與金門緊密相連。在這裡，每一位來訪者都能感受到那份跨越時光的情感與文化力量。

整間店的設計，由王瓊玉親自操刀，力求保留老建築的歷史氣息，並增加現代的通透感與明亮度。店內一樓分為座位區和商品展示區，展出著父親的陶藝作品，遊客可以在這裡選購紀念品。2樓則被設計為展覽空間，未來將舉辦各類藝術展覽，讓這座老屋成為金門的文化交流平台。

「毛澤東奶茶」自「戀戀紅樓」時期就成為金門的代表性飲品，如今它在「獅鄉」再次亮相，成為遊客必點的網紅飲品。創始人王明宗說，當初靈感來自毛澤東愛喝茅台酒，他便以金門高粱酒取代茅台，再搭配在地的青草地鮮奶，最後撒上玫瑰花瓣，打造出帶有濃厚兩岸意象的奶茶。這款融合歷史與創意的飲品，不僅是風味獨特的回憶，也象徵著金門特殊的文化脈絡，現在也是陸客到金門必嚐的經典飲品。