情人節告白小物！愛神巧克力、夢幻雪頂奶茶來幫忙
西洋情人節將至，準備好大方傳達心意了嗎？「Cona's妮娜巧克力」攜手金山萬里情月老廟推出「愛神巧克力」禮盒；韓國「本村炸雞」則推出雙人套餐甜點加購優惠。至於「Mr. Wish」則推出全新飲品「雪頂蕎麥輕乳」，帶來雲朵般的夢幻感。
年年情人節都推出新意的「Cona's妮娜巧克力」，今年情人節與金山萬里情月老廟聯名，推出「愛神巧克力」禮盒，包括有柑橘柚子羅勒、草莓櫻花紅酒、白巧跳跳糖、焦糖覆盆子脆片等口味的巧克力，象徵不同的愛情滋味，共有6、10、20入組方案，各為699、1,099、1,999元。凡購買純情組，可獲得月老加持的愛情紅線，象徵愛情長久穩固；購買激情組，則可獲贈情慾紅線，為戀愛增添神秘火花。
來自韓國的「本村炸雞」，自2月17日起推出全新限定口味「蜂蜜黑胡椒」，融合亞洲黑胡椒醬與蜂蜜，在辛香鹹甜中還帶有松木與柑橘氣息，為炸雞帶來不同的味覺體驗。2月17日至2月28日期間，凡於店內購買本村炸雞L，並說出通關密語「Honey Bonchon Honey Chicken」，即可享有「蜂蜜黑胡椒現折50元」優惠。呼應情人節，2月13日至3月23日，凡購買兩人精選套餐，加價99元，享有「巧克力餅乾冰淇淋可朗芙」，原價148元。
「Mr. Wish」針對西洋情人節推出全新飲品「雪頂蕎麥輕乳」，以輕盈的起司奶油製成綿密雪頂，再灑上堅果碎粒，搭配100%台灣蕎麥茶與鮮奶作為基底，擁有清雅穀香與乳香，還有著甜鹹交錯的風味，為情人節帶來視覺與味覺的滿足，每杯79元。此外，還推出「黃金蕎麥」、「蕎麥鮮奶」、「蕎麥青茶」等蕎麥系飲品，每杯40～65元。慶祝新品上市，2月12日前，針對你訂推出「大橘紅茶」、「荔枝紅茶」買1送優惠；2月29日前，foodpanda平台購買「茉香綠茶(L)」享買1送1。
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