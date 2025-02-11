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韓韶禧辣秀CHARLES & KEITH新包 千元價入手女神同款
韓星韓韶禧的甜酷又性感的形象，除了是時尚寵兒，也讓她手握精品代言。同時她也是CHARLES & KEITH代言人，近來她背上CHARLES & KEITH新包款拍攝多組美照，如果粉絲想要入手韓韶禧同款，不需動輒數十萬的精品價，千元價位帶的CHARLES & KEITH包款讓粉絲可以無痛擁有。
韓韶禧背的CHARLES & KEITH全新Andromeda系列包款，主打「大包回歸」，透過韓韶禧詮釋率性不羈的態度與都會魅力。她以修身剪裁灰色短版針織外套與毛絨材質的高腰短裙，搭配三種不同尺寸的Andromeda包款。
Andromeda系列有俐落硬挺的梯形剪裁及優雅光澤，以及個性搶眼的粗鍊條設計。包款包括可做為吊飾使用、可拆卸的迷你信封包、小巧的手提包、功能性齊全的托特包，到超大型托特包都可選擇。除了單獨使用，也可透過疊搭展現個性感。
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