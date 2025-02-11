快訊

經典賽／中華隊首場開門熱身賽 呂詠臻先發對抗樂天巨人

刮刮樂沒刮乾淨以為槓龜 他扔掉前隨手一掃「發現中獎1.3億」

六福村脫逃狒狒中彈慘死！「他」下令開槍 判決曝光恐坐牢

聽新聞
0:00 / 0:00

韓韶禧辣秀CHARLES & KEITH新包 千元價入手女神同款

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
韓韶禧詮釋CHARLES & KEITH全新Andromeda系列包款。圖／CHARLES & KEITH提供
韓韶禧詮釋CHARLES & KEITH全新Andromeda系列包款。圖／CHARLES & KEITH提供

韓星韓韶禧的甜酷又性感的形象，除了是時尚寵兒，也讓她手握精品代言。同時她也是CHARLES & KEITH代言人，近來她背上CHARLES & KEITH新包款拍攝多組美照，如果粉絲想要入手韓韶禧同款，不需動輒數十萬的精品價，千元價位帶的CHARLES & KEITH包款讓粉絲可以無痛擁有。

韓韶禧背的CHARLES & KEITH全新Andromeda系列包款，主打「大包回歸」，透過韓韶禧詮釋率性不羈的態度與都會魅力。她以修身剪裁灰色短版針織外套與毛絨材質的高腰短裙，搭配三種不同尺寸的Andromeda包款。

韓韶禧詮釋CHARLES & KEITH全新Andromeda系列包款。圖／CHARLES & KEITH提供
韓韶禧詮釋CHARLES & KEITH全新Andromeda系列包款。圖／CHARLES & KEITH提供
韓韶禧詮釋CHARLES & KEITH全新Andromeda系列包款。圖／CHARLES & KEITH提供
韓韶禧詮釋CHARLES & KEITH全新Andromeda系列包款。圖／CHARLES & KEITH提供

Andromeda系列有俐落硬挺的梯形剪裁及優雅光澤，以及個性搶眼的粗鍊條設計。包款包括可做為吊飾使用、可拆卸的迷你信封包、小巧的手提包、功能性齊全的托特包，到超大型托特包都可選擇。除了單獨使用，也可透過疊搭展現個性感。

Andromeda摺疊大托特包，3,490元。圖／CHARLES & KEITH提供
Andromeda摺疊大托特包，3,490元。圖／CHARLES & KEITH提供
Andromeda摺疊手提包，2,490元。圖／CHARLES & KEITH提供
Andromeda摺疊手提包，2,490元。圖／CHARLES & KEITH提供
Andromeda摺疊托特包，3,190元。圖／CHARLES & KEITH提供
Andromeda摺疊托特包，3,190元。圖／CHARLES & KEITH提供
Andromeda信封迷你包，1,090元。圖／CHARLES & KEITH提供
Andromeda信封迷你包，1,090元。圖／CHARLES & KEITH提供

粉絲

延伸閱讀

現身台中燈會 中信Passion Sisters短今與凱蒂明與民眾猜燈謎

平價穿出高級時尚！田中真美子「牛仔外套價格超親民」台灣買得到 女神懷孕新髮型也太美

放超大也不怕！朴敏英「38歲真實膚況曝光」水煮蛋肌0瑕疵 女神高清生圖狠狠拿捏

女神形象一秒破功！張員瑛「舞台放送事故再+1」 受驚嚇小表情來不及藏全被錄

相關新聞

李安頻光顧…「二輪片始祖」台南全美戲院 宣告3月吹熄燈號

明天即將創立滿75年的台南全美戲院，是全台首間播放二輪片的戲院，但如今觀眾的觀影習慣改變，戲院難抵時代的變遷，近期宣布將...

陶藝家王明宗父女打造「獅鄉」咖啡館 毛澤東奶茶再度火紅

金門模範街再添新亮點！由金門知名陶藝家王明宗與女兒王瓊玉父女操刀規畫的「獅鄉」咖啡文創館近日對外營運，門口醒目的等身風獅...

Crash Baggage聯名MSGM 讓行李箱自帶告白宣言

由恆隆行總代理、自帶時髦凹痕設計的義大利行李箱品牌Crash Baggage，聯手義大利時尚品牌MSGM，於2025情人...

韓韶禧辣秀CHARLES & KEITH新包 千元價入手女神同款

韓星韓韶禧的甜酷又性感的形象，除了是時尚寵兒，也讓她手握精品代言。同時她也是CHARLES & KEITH代言人，近來她...

情人節告白小物！愛神巧克力、夢幻雪頂奶茶來幫忙

西洋情人節將至，準備好大方傳達心意了嗎？「Cona's妮娜巧克力」攜手金山萬里情月老廟推出「愛神巧克力」禮盒；韓國「本村...

DAMIANI頂級珠寶現身台灣 小雛菊浪漫歌頌義式金工美

隨著西洋情人節與白色情人節即將到來，義大利頂級珠寶品牌DAMIANI戴美安妮將於台北微風廣場復興館舉辦「Margheri...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。