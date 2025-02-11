韓韶禧辣秀CHARLES & KEITH新包 千元價入手女神同款

韓星韓韶禧的甜酷又性感的形象，除了是時尚寵兒，也讓她手握精品代言。同時她也是CHARLES & KEITH代言人，近來她背上CHARLES & KEITH新包款拍攝多組美照，如果粉絲想要入手韓韶禧同款，不需動輒數十萬的精品價，千元價位帶的CHARLES & KEITH包款讓粉絲可以無痛擁有。

韓韶禧背的CHARLES & KEITH全新Andromeda系列包款，主打「大包回歸」，透過韓韶禧詮釋率性不羈的態度與都會魅力。她以修身剪裁灰色短版針織外套與毛絨材質的高腰短裙，搭配三種不同尺寸的Andromeda包款。

韓韶禧詮釋CHARLES & KEITH全新Andromeda系列包款。圖／CHARLES & KEITH提供 韓韶禧詮釋CHARLES & KEITH全新Andromeda系列包款。圖／CHARLES & KEITH提供