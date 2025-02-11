南加州「星」攻略 星宇航空6月2日起直飛北美第4航點-安大略

星宇航空（2646）11日宣布6月2日起開闢台北-加州安大略航線，即日起正式開賣！安大略為星宇航空北美航網的第四個航點，因其鄰近亞裔聚落且通關快速等特性成為經常往返大洛杉磯地區民眾的首選，此航線的開闢將提供旅客更便利的服務。星宇航空台北-安大略航線以Airbus新世代客機A350執飛，提供共306個座位，包含頭等艙4個，商務艙26個、豪華經濟艙36個，經濟艙240個，開航初期每周4班。

星宇航空翟健華執行長表示，安大略為星宇航空今年新開闢的北美航點，雖臨近洛杉磯國際機場，但具有通關快速、周遭交通不壅塞且鄰近多個亞裔聚落等優勢，配合星宇航空密集的東南亞航網，有望吸引更多經常往返大洛杉磯地區及亞洲的旅客。星宇航空目前每周十班飛往洛杉磯國際機場，旅客可以自由搭配安大略航線選擇不同點進出行程，讓旅程安排更加彈性多元，星宇航空亦將持續布局北美航網，深耕轉機市場。

安大略位於洛杉磯東部，因其地理位置及交通順暢之優勢，旅客抵達後可以輕鬆轉往各大知名景點，約40分鐘車程即可抵達世界上第一座迪士尼樂園，距離有好萊塢後花園之稱的度假勝地-棕櫚泉也僅需約一小時車程，相較從洛杉磯國際機場（LAX），自安大略開車前往賭城Las Vegas亦可節省1.5至2小時，如此便利的優勢使安大略成為前往大洛杉磯地區旅客的首選。此外，安大略臨近許多越南、泰國、華人……等亞裔聚落，與星宇航空東南亞航點相互配合，將提供當地居民更舒適便利的新選擇。

歡慶加州安大略航線盛大開航，星宇航空與玉山銀行攜手祭出專屬聯名卡友限時優惠，自2月11日起至3月31日止，於星宇航空官網及APP持星宇航空玉山銀行聯名卡購買台灣出發加州安大略之機票，並輸入優惠代碼 【ESONT3000】，即可享新台幣 3,000元折扣，數量有限，送完為止。

星宇航空美國航線目前每周十班往返台北-洛杉磯、每日一班往返台北-舊金山，西雅圖航線自3月1日起將增班為每日飛航。6月2日開航安大略後，旅客將能更便利經台北轉機，往返北美及越南、泰國、菲律賓、新加坡……等各大亞洲主要城市。星宇航空第七及第八架A350已於去年底交機，機隊數達26架，包括13架A321neo、5架A330neo及8架A350。