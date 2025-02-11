DAMIANI頂級珠寶現身台灣 小雛菊浪漫歌頌義式金工美
隨著西洋情人節與白色情人節即將到來，義大利頂級珠寶品牌DAMIANI戴美安妮將於台北微風廣場復興館舉辦「Margherita瑪格麗特系列傑作珠寶展」，不僅讓人可將百年歷史的義式高級珠寶與頂級金工一次收藏，也以閃耀鑽石、彩寶，甜美紀念浪漫的珍貴一瞬。
纖細的花卉總令人動容，感受到浪漫與心曠神怡。DAMIANI的Margherita瑪格麗特系列正是由家族創辦人Enrico Grassi Damiani以義大利王后瑪格麗特為靈感，創作出以雛菊為主題的珠寶，讓雛菊象徵的純潔、真摯隨身，更將成為情人節的甜美盟誓見證。
由於運用上「鏤空花瓣工藝」與「層次式鑲嵌技術」，Margherita瑪格麗特系列的每一朵雛菊珠寶花瓣皆經精細雕刻與手工拋光，因而呈現輕顫空靈的唯美視覺。本次現身台灣的三大亮點其一正是Margherita Secret Garden瑪格麗特高級訂製珠寶神祕表，全鑲鑽約8.3克拉的面盤，在手腕上「開」出14朵幾可亂真的瑪格麗特雛菊，表款並大量鑲嵌約4.33克拉彩色寶石，需要將花瓣輕輕旋轉才能看見時間，像是將最私密的心事與時光留給最珍貴的戀人。
Margherita瑪格麗特高級珠寶戒指與項鍊則是由義大利金匠工藝重鎮、瓦倫札大師精選了彩色寶石，其中項鍊是以18K玫瑰金搭配棕鑽、多彩藍寶石，鑽石總重3.25克拉、藍寶石總重2.59克拉；瑪格麗特高級珠寶戒指則同樣以18K玫瑰金搭配棕鑽、多彩藍寶石，鑽石總重4.15克拉、藍寶石總重2.36克拉，雙圈的形式宛如讓小雛菊在手指之間「常駐」、似有閃耀花香撲鼻而來。
此外瑪格麗特系列亦推出日常配戴款式，包含輕巧閃耀的手環、開放式戒指與項鍊，其中並以帶來好人緣的紫水晶項鍊或象徵帶來財富的黃水晶款項鍊最受歡迎。DAMIANI戴美安妮Margherita瑪格麗特系列傑作珠寶展將從2月14日起起至3月14日為止，於微風廣場復興館DAMIANI珠寶精品店展出；此後並將陸續於DAMIANI台北101珠寶時尚概念店、DAMIANI麗晶精品珠寶精品旗艦店，以及DAMIANI台中大遠百珠寶時尚概念店陸續巡迴。
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