DAMIANI頂級珠寶現身台灣 小雛菊浪漫歌頌義式金工美

隨著西洋情人節與白色情人節即將到來，義大利頂級珠寶品牌DAMIANI戴美安妮將於台北微風廣場復興館舉辦「Margherita瑪格麗特系列傑作珠寶展」，不僅讓人可將百年歷史的義式高級珠寶與頂級金工一次收藏，也以閃耀鑽石、彩寶，甜美紀念浪漫的珍貴一瞬。

纖細的花卉總令人動容，感受到浪漫與心曠神怡。DAMIANI的Margherita瑪格麗特系列正是由家族創辦人Enrico Grassi Damiani以義大利王后瑪格麗特為靈感，創作出以雛菊為主題的珠寶，讓雛菊象徵的純潔、真摯隨身，更將成為情人節的甜美盟誓見證。

由於運用上「鏤空花瓣工藝」與「層次式鑲嵌技術」，Margherita瑪格麗特系列的每一朵雛菊珠寶花瓣皆經精細雕刻與手工拋光，因而呈現輕顫空靈的唯美視覺。本次現身台灣的三大亮點其一正是Margherita Secret Garden瑪格麗特高級訂製珠寶神祕表，全鑲鑽約8.3克拉的面盤，在手腕上「開」出14朵幾可亂真的瑪格麗特雛菊，表款並大量鑲嵌約4.33克拉彩色寶石，需要將花瓣輕輕旋轉才能看見時間，像是將最私密的心事與時光留給最珍貴的戀人。

Margherita瑪格麗特高級珠寶戒指與項鍊則是由義大利金匠工藝重鎮、瓦倫札大師精選了彩色寶石，其中項鍊是以18K玫瑰金搭配棕鑽、多彩藍寶石，鑽石總重3.25克拉、藍寶石總重2.59克拉；瑪格麗特高級珠寶戒指則同樣以18K玫瑰金搭配棕鑽、多彩藍寶石，鑽石總重4.15克拉、藍寶石總重2.36克拉，雙圈的形式宛如讓小雛菊在手指之間「常駐」、似有閃耀花香撲鼻而來。