迎接情人節推出「脫單眼鏡」 朝天宮與眼鏡業者攜手「尋良緣」

寶島眼鏡首度與雲林縣北港朝天宮推出情人節聯名系列眼鏡，將傳統廟宇文化融入現代潮流設計推出專款「脫單眼鏡」，今天新款眼鏡過火並由媽祖加持，祝福每位戴上脫單眼鏡的人，都能「看清正緣」找到幸福好姻緣 。

寶島眼鏡突破潮流設計與文化界限，首度與朝天宮攜手打造聯名產品，推出首批情人節脫單專款眼鏡，今天送抵朝天宮由住持法師誦經祈拜，寶島眼鏡執行副董事長蔡國平與北港朝天宮董事長蔡咏鍀共同舉行過火祈福儀式，期待透過北港媽祖庇佑加持，打造2025年開春首發「脫單神器」。

蔡國平指出，朝天宮供奉媽祖、千里眼順風耳和文昌帝君之外也供奉月老公，為迎接2月14日西洋情人節到來，寶島眼首波推出「月老款式眼鏡」浪漫單品，期待透過月下老人「脫單眼鏡」的助攻，幫忙看清「正緣在叨位」，框住真愛，讓有情人終成眷屬，這是國內眼鏡產品首度以傳統文化與創新潮流的結合，期能為更多人帶來正能量與祝福。

蔡咏鍀也期待全國最大的寶島眼鏡透過媽祖的神威庇佑，印證台灣真的是寶島，帶給大家更多福份，找到良緣，新的一年更光明。

寶島公司表示，月老聯名款式眼鏡將於2月14日推出9款18種顏色，以象徵幸福與愛情的粉色織結、愛心形狀為核心設計元素，專為單身族群打造，為情人節增添一抹浪漫色彩，鏡腳印有「桃花滿載、即刻脫單」雷刻字樣，鼻托印有金色媽祖等，呼應月下老人牽線的美好寓意，讓愛情從「看清正緣」開始。