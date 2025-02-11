吉比鮮釀餐廳插旗板橋 啤酒不限組數限期「買一送一」

經典美式餐飲代表品牌「吉比鮮釀餐廳」即將於2月12日插旗新北市板橋區，迎來旗下第七家分店，並推出一系列超優惠活動，近兩周不限組數鮮釀啤酒「買一送一」，還有粉絲敲碗已久的經典甜點「威士忌蘋果布丁派」限時回歸，於板橋店獨家限時販售，再加碼餐廳會員來店消費就免費送一份。

「吉比鮮釀餐廳」原為美國連鎖餐飲品牌「GB 鮮釀餐廳」，2008年於信義區創立在台第一家分店；2020年時因美國品牌主易手並合議終止品牌授權，轉以自有品牌繼續深耕台灣市場。此次全新開幕的新北板橋店，位於遠東百貨中山店11樓，鄰近許多商辦區和購物區，距離板橋火車站和捷運站只需步行5 分鐘內。

為慶祝新北板橋店全新開幕，於2月12日至2月24日營業時間到店內用，即可享全時段鮮釀啤酒「買一送一」，且不限組數、不限啤酒風味。此外，經典復刻甜點「威士忌蘋果布丁派」，也將在板橋店獨家限時販售，每份售價220元+10%。

「威士忌蘋果布丁派」以牛奶吐司為主體，再與酸度高的蘋果和肉桂、丁香等香料浸泡後烘烤，再淋上特製的威士忌甜酒醬，冰火交融口感中，帶有馥郁香甜味及淡淡酒香，是道大人系經典甜點。餐廳會員3月16日前只要憑APP優惠券到店消費不限金額，還能加碼免費兌換一份「威士忌蘋果布丁派」。