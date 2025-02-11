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UNIQLO請出日本武士隊 五位球星穿上正裝迷倒一票球迷

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
日本棒球國家代表隊「侍Japan」（侍ジャパン）五位知名球星，一起為日本UNIQLO拍攝西服廣告。圖／摘自日本UNIQLO官網
日本棒球國家代表隊「侍Japan」（侍ジャパン）五位知名球星，一起為日本UNIQLO拍攝西服廣告。圖／摘自日本UNIQLO官網

日本棒球國家代表隊、日本武士隊「侍Japan」（侍ジャパン）五位知名球星，一起為日本UNIQLO拍攝西服廣告，由讀賣巨人隊的戶郷翔征、大勢，以及樂天隊的早川隆久、中日隊的高橋宏斗、廣島隊的坂倉將吾聯手呈現，五位選手都是各球隊指標看板球星，也皆有參與2024世界棒球12強賽事，都是台灣棒球迷熟悉的面孔。

「侍Japan」與UNIQLO為簽署合作夥伴關係，過往也有侍Japan代表球員為UNIQLO拍攝廣告。在最新發表的廣告中，戶郷翔征、大勢、早川隆久、高橋宏斗、坂倉將吾穿著UNIQLO「感動外套」與「感動長褲」套裝出演的新廣告「獻給迎接新挑戰的人，感動。」今日起在網路上公開，同時日本也釋出廣告花絮，讓球迷看到球星們拍攝廣告時可愛的一面。

UNIQLO感動西裝主打輕量、彈性及速乾材質，就算是西裝也可以有舒適穿著感，台灣也有販售。該廣告今日釋出後，引起球迷滿滿欣賞，認為棒球選手穿上西裝更顯帥氣十足。

其實，以日本職棒文化來說，選手代表球隊比賽進行移動時，嚴格要求穿著得體的正裝亮相。在2024世界棒球12強賽，台灣代表隊前往東京進行複賽時，全體教練球員也均換上西裝出發，給難得看到台灣球員正裝打扮的台灣球迷相當大的驚喜，也希望台灣職棒選手們，除了休閒風也可以經常讓球迷看到穿上正裝挺拔的樣子。

UNIQLO 廣告 日本

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