印度企業旅遊首發團800人抵台 可望帶來3千萬元效益

疫後首發印度獎勵旅遊團2月9日抵台，由印度旅行社Axplore Travelplus為印度企業Asian Paint Limited公司籌辦的獎勵旅遊，總計有近800位印度旅客來台。交通部觀光署表示，全團將分為6個梯次，2月9日至25日陸續抵台參加5天4夜行程，將走訪台北貓空、大稻埕、西門町及台北101地標等，可望帶來至少3000萬元經濟效益。

觀光署表示，印度人口規模位居全世界第一，有相當高的人口紅利，且近年經濟實力快速增長，「新富階層」及「商務客群」崛起，再加上疫後出境動能強勁，去年總出境旅客規模預估約3000萬人次，是相當具開拓潛力與價值的客源市場。

觀光署指出，為加速部署、深耕印度市場，去年2月於孟買設立「駐孟買台灣觀光服務分處（TTIC）」，也多次邀請印度旅行社（包括專營MICE旅遊及一般休閒旅遊業者）、媒體及網紅等來台，並辦理B2B業者商談交流會，此次獎旅團印度組團社Axplore Travelplus即是去年6月來台考察的MICE業者之一。