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情人節最潮打卡點！在48樓高空餐酒館 留下紅唇印記

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
法式刺繡藝術家ATELIER MOWA畢業於香奈兒旗下的 Ecole Lesage 刺繡學院，曾參與 Dior、Chanel 等頂級品牌的高定刺繡創作。圖／CÉ LA VI Taipei提供
法式刺繡藝術家ATELIER MOWA畢業於香奈兒旗下的 Ecole Lesage 刺繡學院，曾參與 Dior、Chanel 等頂級品牌的高定刺繡創作。圖／CÉ LA VI Taipei提供

台北信義區最高餐酒館、位於微風南山48樓的CÉ LA VI Taipei，於2月13日至15日午餐與晚餐期間，攜手法式刺繡藝術家ATELIER MOWA，以珍．柏金（Jane Birkin）和賽吉．甘斯柏（Serge Gainsbourg）家喻戶曉歌曲《JE T'AIME, MOI NON PLUS 》（我愛你，我也不愛你）為靈感，推出「愛慾之織」互動體驗，邀請情侶攜手完成象徵愛情交錯的編織作品，編製浪漫篇章。

此外，活動期間高空餐廳入口將設置玻璃牆，情人們可以用自行攜帶的口紅寫下愛的詩語或留下紅唇印自拍打卡留念。高空酒吧區域的所有玻璃，也於活動期間開放情人們以口紅留下印記，讓來到48樓高空餐廳的情人們，沈浸在法式浪漫氛圍中。

團隊精心設計的情人節限定套餐（每人3299元＋10%），將法式浪漫與高空詩意融為一體，以「炙燒日本北海道生食干貝」開場，「澎湖絲瓜濃湯」細膩溫潤中帶有自然的鮮味，「低溫慢燉鮑魚」蘊含著大海的深情與溫度，再以「仙人掌冰沙」清口，準備迎接接下來的主菜。

主菜有三種選擇，「爐烤美國冷藏Prime肋眼牛排」以精準火候烹調，外酥內嫩，展現牛肉的極致風味；「炭烤椒麻孜然風味小羔羊」以濃郁香料與炭火交織出的異國滋味；「香煎比目魚」則以清新的海洋風味，捕捉法式浪漫的精髓。壓軸的甜點「酒漬櫻桃巧克力蛋糕」，濃郁的巧克力與微酸櫻桃交織，讓整場饗宴在甜蜜與微醺中畫下完美句點。

餐後可來到CÉ LA VI Taipei 空中酒吧，特別推薦 「法國凱歌皇牌香檳」（Veuve Clicquot Brut Yellow Label ）搭配「精選綜合起司冷肉盤」套組，於2月13日至15日酒吧營業時段，每組優惠價6300元（原價6900元，1成服務費另計）。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

餐後可來到CÉ LA VI Taipei 空中酒吧，以 「法國凱歌皇牌香檳」搭配「精選綜合起司冷肉盤」套組，優惠價6,300元＋10%。圖／CÉ LA VI Taipei提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
餐後可來到CÉ LA VI Taipei 空中酒吧，以 「法國凱歌皇牌香檳」搭配「精選綜合起司冷肉盤」套組，優惠價6,300元＋10%。圖／CÉ LA VI Taipei提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
高空餐廳攜手法式刺繡藝術家 ATELIER MOWA ，推出「愛慾之織」互動體驗，邀請情侶攜手完成象徵愛情交錯的編織作品。圖／CÉ LA VI Taipei提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
高空餐廳攜手法式刺繡藝術家 ATELIER MOWA ，推出「愛慾之織」互動體驗，邀請情侶攜手完成象徵愛情交錯的編織作品。圖／CÉ LA VI Taipei提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
活動期間入口將設置玻璃牆，可以用自行攜帶的口紅寫下愛的詩語，或留下紅唇印，創造獨一無二的浪漫回憶。圖／CÉ LA VI Taipei提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
活動期間入口將設置玻璃牆，可以用自行攜帶的口紅寫下愛的詩語，或留下紅唇印，創造獨一無二的浪漫回憶。圖／CÉ LA VI Taipei提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
團隊精心設計的情人節限定套餐，有三款主菜可任選。圖／CÉ LA VI Taipei提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
團隊精心設計的情人節限定套餐，有三款主菜可任選。圖／CÉ LA VI Taipei提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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