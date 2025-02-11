舞台劇《今晚，台北有個大富翁》 新春歡樂沾喜氣首選 是大亂鬥也是好戲

由王偉忠監製的舞台劇《今晚，台北有個大富翁》將於3月22日起在台北空總劇場演出，王偉忠表示，每位來台北打拼的年輕人，都有著共同的夢想，希望有朝一日能在台北落地生根、擁有一個自己的家，這齣戲就是在這樣的社會氣氛下應運而生。很巧的是，舞台劇中共有十二位演員輪流參賽，其中五位這兩年完成終身大事，可說是最有「喜氣」的舞台劇。目前正在udn售票網熱賣中，歡迎觀眾過完年假之後，來沾沾喜氣，即日起到2月21日還可享有早鳥九折優惠。

其中王為、方宥心夫妻以及蕭東意與太太在前年七月先結婚，王意萱、黃云歆都在今年一月與交往多年的男友結婚，他們在戲中的身份各有爆點，光排戲就讓眾人笑聲不斷，而且遵守編劇大鴉（同樣新婚）設下的規則邊排戲、邊玩遊戲，欲罷不能。

《今晚，台北有個大富翁》將於3月22日起在台北空總劇場演出。圖／金星文創提供

王偉忠表示，這齣戲有些魔幻、但也有寫實的一面，因為每個人踏入社會，就像進入了真實版的大富翁遊戲，得想辦法安居樂業。像他剛到台北讀書時，陽明山上一屋難求，房東把陽台圍一圍、木板釘個平面當床，就租給他跟學長，眾人好奇著兩個大男人怎麼同住一張窄床，王偉忠笑說，兩班制，因為學長晚上打工、白天睡覺，剛好他可以睡晚上，現在回想起來真苦，但也挺樂。

《今晚，台北有個大富翁》是由劇場演員兼導演韋以丞執導，過去他的作品《沒有人想交作業》說出許多四十歲男人的心聲，廣受觀眾歡迎；這次《今晚，台北有個大富翁》別開生面以遊戲式架構，從大家都想在台北擁有自己的房子切入，融入對生命中「機會」及「命運」的反思，在熱鬧有趣的劇情中，叩問每個人內在的核心價值、映照出年輕世代的人生百態。

最特別的是每一場劇情發展都由當場的觀眾票選決定走向，導演韋以丞表示，「每天真的都不知道誰會成為贏得房子的冠軍，但有些角色，其實會不忍心拿到這棟房子......」眼看即將劇透，韋以丞趕緊打住，邀請觀眾親自到場體會這齣有笑有淚、極為獨特的舞台劇。

《今晚，台北有個大富翁》演員卡司包括目前在劇場人氣十足的王意萱、王為、王鏡冠、方宥心、梁皓嵐、黃云歆、凱爾、黃建豪、廖原慶、蕭東意，這幾位超強演員都是幽默大師，令人期待他們互撞的火花。本齣舞台劇為金星文創主辦出品，大清華傳媒、時藝多媒體、聯合數位文創聯合出品，將在台北空總劇場霸氣演出長達五週，從3月22日起一路演到4月27日，請儘早購票享有早鳥票九折優惠。購票詳情以及演員演出時間表，請洽udn售票網。