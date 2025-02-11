情侶鞋就是它！Karina同款Converse復古跑鞋、ASICS放閃配色

又有搶眼潮鞋準備上市推出！ASICS熱銷復古跑鞋GEL-KAYANO 14韓國限定粉色和寶寶藍，將於2月14日情人節甜蜜上市，適合潮流情侶們用鞋款低調放閃。另外，Converse全新推出三款復古跑鞋，南韓品牌大使、人氣女團Aespa隊長Karina，穿上這款最新復古跑鞋，讓粉絲狂刷愛心，也為Converse新鞋炒熱話題。

復古始終是運動潮流熱愛的關鍵字，ASICS復古跑鞋GEL-KAYANO 14，鞋身設計除了承襲千禧美學，現在推出搶眼配色，韓國限定粉色、寶寶藍台灣也即將買得到，此外還有亮眼銀色鞋身各自搭配湖水綠、珊瑚粉，鮮豔色彩撞上金屬元素，情侶一人一色剛剛好，

GEL-KAYANO 14湖水綠、珊瑚粉，每雙售價4,680元。圖／ASICS提供 GEL-KAYANO 14粉色，4,680元。圖／ASICS提供 GEL-KAYANO 14寶寶藍，4,680元。圖／ASICS提供

Converse全新推出三款復古跑鞋：Wave Trainer經典復古跑鞋、Omni Trainer都市復古跑鞋、Omega Trainer學院復古跑鞋，致敬20世紀70年代末和80年代初的設計美學，2月14日起於Converse全台指定店點發售。

南韓女團Aespa隊長Karina示範Converse Omega Trainer學院復古跑鞋。圖／摘自IG：converse_kr

其中，Omega Trainer作為兩款80年代經典鞋型的融合復刻之作，保留原版鞋型的基礎上，融入了復古色彩與現代審美，鞋型搭配皮製星箭標，搭載了輕量EVA鞋底，讓腳感更輕盈。Omni Trainer同樣啟發品牌80年代推出的訓練鞋，麂皮拼接材質製成的鞋面加上皮質星箭標點綴。Wave Trainer則是對80年代推出的經典同名跑鞋的全新演繹，汲取原版復古配色，鞋面採用麂皮拼接星箭刺繡標，透過材質混搭與色彩碰撞的運用， 為經典鞋款注入動感活力。