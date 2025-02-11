Instagram於台灣推出「青少年帳號」！為青少年自動開啟安全保護措施　家長把關更安心

為了持續守護青少年的社群網路安全，Instagram在亞太區各國陸續推出「青少年帳號」，提供由家長引導、更安全的青少年社群使用體驗。青少年帳號將自動開啟保護措施，包含與陌生人的交流限制、過濾不適當的社群內容等。對於13歲至17歲青少年的帳號，Instagram將自動設定為「青少年帳號」，若未滿16歲的青少年想調整設定，則需取得家長同意。

Instagram「青少年帳號」專為家長與青少年設計，針對家長最關心的問題，例如孩子在社群上都與誰聊天、接觸到什麼樣的內容、使用時長是否適當等，提供自動啟用的保護措施。包含：

●預設為不公開帳號：未滿16歲的青少年，無論是現有或新註冊的帳號，都將自動設為不公開，讓未追蹤他們的陌生人無法與他們互動。若想切換成公開帳號，則需獲得家長同意。16至17歲的青少年若註冊新帳號，也將自動設為不公開，但能自由變更設定。

●訊息限制：「青少年帳號」的訊息設定將相對嚴格，只能接收他們追蹤或聯繫過的帳號訊息。

●敏感內容限制：「青少年帳號」自動採用最嚴格的敏感內容限制，減少青少年在「探索」與「Reels （連續短片）」等頁面接觸到的敏感內容，例如涉及暴力或宣傳整形手術等。

●互動限制：「青少年帳號」只能被他們追蹤的人標註或提及，並自動開啟最嚴格的霸凌防治功能「隱藏字詞」，過濾潛在的冒犯性留言與訊息。

●每日時間上限：「青少年帳號」在Instagram每天使用時間達60分鐘後，會自動收到關閉應用程式的提醒。

●睡眠模式：在每天晚上10點至早上7點間，「青少年帳號」將自動開啟睡眠模式，將通知靜音、並開啟訊息自動回覆功能，青少年也會看見關閉應用程式的提醒。

考量不同年齡層的青少年可能適用不同的管理方式，Instagram設計兩種不同的「監護功能」。未滿16歲的青少年需要家長的同意，才能使用較低程度的保護措施；針對16歲以上的青少年，家長也可開啟監護功能，採取較高程度的保護與管理，包含調整青少年帳號保護措施、允許或拒絕青少年變更帳號設定的請求、允許青少年自行管理帳號設定等。

儘管青少年帳號會自動套用保護措施，有些家長仍希望更深入參與青少年在Instagram的體驗，因此原有的「監護功能」也進一步升級，包括：

●了解青少年的聊天對象：家長無法看到青少年的聊天訊息內容，但可以查看孩子過去7天內曾聯絡過的對象。

●設定青少年在Instagram每日使用時間上限：家長可以設定青少年每天使用Instagram的總時數，當孩子達到時數上限後，將無法開啟應用程式。

●限制青少年在特定時段使用Instagram：家長可以設定在晚上或特定時段讓青少年無法使用Instagram。

為了應對部分青少年虛報年齡的可能性，Instagram將在更多情境下要求青少年進行年齡驗證，例如當他們嘗試用成年的生日日期註冊新帳號時。

Meta與家長們都很關心青少年在網路上看到哪些內容，因此Instagram強化青少年在平台上接觸內容的相關規範。Instagram移除違規的社群內容，並避免向青少年推薦含有性暗示、涉及自殘、自殺與暴力等敏感內容。「青少年帳號」自動採用最嚴格的敏感內容限制，降低青少年接觸不適當內容的可能性，甚至能完全隱藏這類內容，即便它是由青少年追蹤的帳號所發布。