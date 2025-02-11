全台249店限定！全家便利商店情人節「空運玫瑰花」限量開賣　再享「卡布奇諾」加購價19元優惠

迎接浪漫情人節，全家便利商店化身傳情小天使，於2月11日起限店限量開賣空運進口的紅色玫瑰花，同步推出全通路獨家的巧克力盒及經典金莎巧克力指定商品任兩件79折優惠，讓消費者向另一半傳遞滿滿愛意。另外，2月12日至2月16日「全家」也特別推出會員專屬情人節限定優惠，指定Let’s Café美式咖啡、拿鐵、搖搖茶吧飲品享同品項第2杯10元優惠；2月14日起限時3天還有Fami!ce喝的霜淇淋買1送1活動，同一期間會員APP「隨買跨店取」也推出霜淇淋、私品茶、焦糖拿鐵及多款巧克力優惠，讓情人不受距離影響，一指就能傳遞浪漫心意。

即日起，「全家」限量販售來自厄瓜多的進口玫瑰花，高雅的紅色玫瑰象徵情侶間的熱戀及真心誠意，每束售價189元，全台共有249間店舖限量販售，售完為止，消費者可透過「全家」APP「地圖趣」查詢販售店點，2月11日至2月18日凡購買玫瑰花，即可享有Let’s Café熱卡布奇諾（大杯）19元加購價優惠。

情人節少不了巧克力，「全家」推出兩款全通路獨家的巧克力盒，包含「心鑽物語巧克力鐵盒」，共有5款鑽石造型及1款隱藏版愛心造型，內裝進口含餡巧克力，每款特價99元；「心之密語巧克力盒」則是以心型盒子包裹著來自歐洲的頂級巧克力，每款特價159元。「全家」也推出經典不敗的金莎巧克力優惠，即日起至3月4日指定金莎系列品項任選兩件享79折，同時三粒裝／臻品三粒裝可以加20元多一件，五粒裝兩件優惠價99元。

「全家」另推出會員專屬情人節限定優惠，2月12日至2月16日包含Let’s Café特濃美式咖啡、特濃拿鐵（大杯，冰熱不限）、搖搖茶吧－寒天甘蔗檸檬可享同品項第2杯10元；2月14日至2月16日再推出Fami!ce喝的霜淇淋買1送1優惠。

此外，2月14日至2月16日於「全家」會員APP「隨買跨店取」也限量推出多款飲品優惠，包含私品茶65元系列7杯299元、Fami!ce霜淇淋8支299元、醇黑厚可可飲9杯299元、Let’s Café慢煮焦糖拿鐵7杯299元等，同時包含金莎、好時巧克力、健達等多款巧克力也都推出「隨買跨店取」優惠，一指就能傳送愛。