快訊

高雄分屍凶嫌長這樣？網友用AI繪圖 專案人員曝「有9成像」

NBA／唐西奇首秀只打三節就收工 湖人輕取爵士奪6連勝

銀行出包給錯影像…媒體主管被當詐團車手 萬華警分局長帶隊致歉

抓住春節尾巴 小北百貨推元宵、情人節咖啡優惠

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
小北百貨推元宵節、情人節咖啡優惠，買一送一。圖／小北百貨提供
小北百貨推元宵節、情人節咖啡優惠，買一送一。圖／小北百貨提供

明天2月12日是元宵節，14日是西洋情人節，拉住春節最後一波慶典買氣，小北夜市推咖啡元宵、情人節優惠，這2天活動當日凡至咖啡限定門市購買美式、拿鐵大杯咖啡，立即贈送同品項大杯1杯，平均一杯最低只要23元。

小北百貨公關經理吳澄彥表示，全台共有195家實體門市的連鎖品牌「小北百貨」，希望24小時的服務更全面化，特從北中南各區挑選49家門市導入現煮咖啡服務，並不定時推出咖啡試飲活動。精選UCC咖啡豆及優質鮮奶現沖而成的「SHOWBA COFFEE」，讓您24小時都能享用超值咖啡。

團圓元宵節，咖啡香伴好時光，小北百貨於2月12日推出咖啡元宵節優惠，活動當日凡至咖啡限定門市購買美式、拿鐵大杯咖啡，立即贈送同品項大杯一杯。平時還有「大杯咖啡7折」的常駐優惠，讓顧客用銅板價也可輕鬆享用咖啡。咖啡限定門市查詢：http://pse.is/5a4wuf

元宵節 咖啡豆 小北百貨 情人節

延伸閱讀

星巴克漲價！路易莎咖啡黃銘賢也喊咖啡豆飆漲吃不消

綠白合作？竹市、竹北元宵提燈受好評 由國寶級大師操刀

星巴克那堤、星冰樂漲5至10元！情人節連3天買一送一

明元宵節禁忌曝！不能穿這兩色、不能剪髮、不能吃冰會破財

相關新聞

情侶鞋就是它！Karina同款Converse復古跑鞋、ASICS放閃配色

又有搶眼潮鞋準備上市推出！ASICS熱銷復古跑鞋GEL-KAYANO 14韓國限定粉色和寶寶藍，將於2月14日情人節甜蜜...

Instagram於台灣推出「青少年帳號」！為青少年自動開啟安全保護措施　家長把關更安心

為了持續守護青少年的社群網路安全，Instagram在亞太區各國陸續推出「青少年帳號」，提供由家長引導、更安全的青少年社...

全台249店限定！全家便利商店情人節「空運玫瑰花」限量開賣　再享「卡布奇諾」加購價19元優惠

迎接浪漫情人節，全家便利商店化身傳情小天使，於2月11日起限店限量開賣空運進口的紅色玫瑰花，同步推出全通路獨家的巧克力盒...

抓住春節尾巴 小北百貨推元宵、情人節咖啡優惠

明天2月12日是元宵節，14日是西洋情人節，拉住春節最後一波慶典買氣，小北夜市推咖啡元宵、情人節優惠，這2天活動當日凡至...

黃仁勳「兆元宴」愛牌添新血 噶瑪蘭PC雪莉桶原酒上市

晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳年前宴請重要供應鏈夥伴的「兆元宴」飲用噶瑪蘭威士忌，引發網友熱烈討論。其實，創立...

魚眼鏡頭曬懷舊 Balenciaga情人節形象視覺翻玩1980

時代的改變總是一再反覆，繼Y2K、Y3K風潮後，一股1980年代的懷舊也正蓄勢待發。巴黎世家（Balenciaga）近日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。