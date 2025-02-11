抓住春節尾巴 小北百貨推元宵、情人節咖啡優惠
明天2月12日是元宵節，14日是西洋情人節，拉住春節最後一波慶典買氣，小北夜市推咖啡元宵、情人節優惠，這2天活動當日凡至咖啡限定門市購買美式、拿鐵大杯咖啡，立即贈送同品項大杯1杯，平均一杯最低只要23元。
小北百貨公關經理吳澄彥表示，全台共有195家實體門市的連鎖品牌「小北百貨」，希望24小時的服務更全面化，特從北中南各區挑選49家門市導入現煮咖啡服務，並不定時推出咖啡試飲活動。精選UCC咖啡豆及優質鮮奶現沖而成的「SHOWBA COFFEE」，讓您24小時都能享用超值咖啡。
團圓元宵節，咖啡香伴好時光，小北百貨於2月12日推出咖啡元宵節優惠，活動當日凡至咖啡限定門市購買美式、拿鐵大杯咖啡，立即贈送同品項大杯一杯。平時還有「大杯咖啡7折」的常駐優惠，讓顧客用銅板價也可輕鬆享用咖啡。咖啡限定門市查詢：http://pse.is/5a4wuf
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