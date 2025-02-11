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黃仁勳「兆元宴」愛牌添新血 噶瑪蘭PC雪莉桶原酒上市

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「噶瑪蘭PALO CORTADO雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」建議售價12,000元。圖／金車噶瑪蘭提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「噶瑪蘭PALO CORTADO雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」建議售價12,000元。圖／金車噶瑪蘭提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳年前宴請重要供應鏈夥伴的「兆元宴」飲用噶瑪蘭威士忌，引發網友熱烈討論。其實，創立於2005年、身為台灣第一座自行磨碎、糖化、發酵、蒸餾、熟成、調配的金車噶瑪蘭威士忌酒廠，20年來屢獲各大國際賽事肯定，目前已累積獲頒超過900面金牌，早已是台灣之光。

就在農曆年後，噶瑪蘭威士忌宣布招牌的「經典獨奏系列」再添新血，全新推出「噶瑪蘭PALO CORTADO雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」，不但讓噶瑪蘭經典獨奏系列之雪莉桶家族更加完備，也使噶瑪蘭威士忌成為雪莉桶最齊全的品牌之一。

PALO CORTADO雪莉桶是雪莉家族中最珍稀頂級的酒款，「噶瑪蘭PALO CORTADO雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」選擇不採用「過桶」方式處理，而是以「小批次原酒」限量供應，最能完整呈現出PALO CORTADO雪莉桶珍貴的奢華風味。

台灣消費者長期以來對雪莉桶威士忌情有獨鍾，根據市場調查，偏好雪莉桶風味的消費者高達近五成，其甜美的風味與濃郁乾果香，特別適合搭配台式料理或純飲享用。「噶瑪蘭PALO CORTADO雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」整體酒液呈深色焦糖暖棕，擁有獨特的果乾、堅果及香料的香氣，口感絲滑醇厚，雪莉桶所賦予的微妙木質香氣縈繞味蕾，風味層次豐富。

深邃濃郁的絕佳風味背後，不但凝聚噶瑪蘭酒廠多年來的精湛造酒工藝與專業釀酒經驗，也代表著品牌對於威士忌品質的堅持與熱情，一次滿足一般及高端消費者的品味與收藏需求。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

噶瑪蘭威士忌經典獨奏系列下，擁有Manzanilla（左起）、Amontillado、Palo Cortado、Moscatel、PX等雪莉桶酒款。圖／金車噶瑪蘭提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
噶瑪蘭威士忌經典獨奏系列下，擁有Manzanilla（左起）、Amontillado、Palo Cortado、Moscatel、PX等雪莉桶酒款。圖／金車噶瑪蘭提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
噶瑪蘭威士忌推出「噶瑪蘭PALO CORTADO雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」。圖／金車噶瑪蘭提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
噶瑪蘭威士忌推出「噶瑪蘭PALO CORTADO雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」。圖／金車噶瑪蘭提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「噶瑪蘭PALO CORTADO雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」酒精濃度50～59.9%，容量750毫升。圖／金車噶瑪蘭提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「噶瑪蘭PALO CORTADO雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」酒精濃度50～59.9%，容量750毫升。圖／金車噶瑪蘭提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

噶瑪蘭 消費者 酒精 黃仁勳

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