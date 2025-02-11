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魚眼鏡頭曬懷舊 Balenciaga情人節形象視覺翻玩1980

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
魚眼變焦的奇特視覺，成為了Balenciaga 2025西洋情人節形象的拍攝手法。圖／Balenciaga提供
魚眼變焦的奇特視覺，成為了Balenciaga 2025西洋情人節形象的拍攝手法。圖／Balenciaga提供

時代的改變總是一再反覆，繼Y2K、Y3K風潮後，一股1980年代的懷舊也正蓄勢待發。巴黎世家（Balenciaga）近日發表了2025西洋情人節廣告與推薦單品，運用防盜門鈴為發想、結合魚眼變形鏡頭，重現1980年代的街頭狂熱，奇趣也浪漫。

所謂的「魚眼」意指視角接近或等於180°的鏡頭，這將讓視覺改變為圓弧形的放大與變焦，過往曾散見於1980至1990年代的Hip Hop音樂專輯，除了帶有變形的「笑」果趣味，也凸現了主體人物、嘻哈歌手的鮮明存在；廣告短片是由藝術家Emma Alvin拍攝，象徵男女朋友前往對方家中時窺探的期待、喜悅與甜蜜。模特兒們並手持的氣球造型的愛心、如遊樂園般的彩色氣球花朵，帶出情人節的浪漫滿屋。

Balenciaga 2025西洋情人節並推薦了多樣化單品，包含仿舊處理後的拉鍊連帽外套與T恤，衣物皆以Balenciaga愛用的Oversized與Small Fits版型，呈現也鬆弛、也服貼的雙重印象。同時無論T恤、外套都印上了手寫的Happy Valentine's Day與一首情詩，單品訂價約自19,500元至39,000元不等，僅為少量到貨、可洽全台Balenciaga專門店詢問。

Balenciaga 2025西洋情人節系列Small Fit版型白色T恤，19,500元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga 2025西洋情人節系列Small Fit版型白色T恤，19,500元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga西洋情人節系列Small Fit版型深灰色T恤，19,500元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga西洋情人節系列Small Fit版型深灰色T恤，19,500元。圖／Balenciaga提供
變形的鏡頭像是從門內「貓眼」向外窺探的視角，呈現了情人節約會的迫不及待與甜蜜。圖／Balenciaga提供
變形的鏡頭像是從門內「貓眼」向外窺探的視角，呈現了情人節約會的迫不及待與甜蜜。圖／Balenciaga提供
Balenciaga 2025西洋情人節系列連帽外套，39,000元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga 2025西洋情人節系列連帽外套，39,000元。圖／Balenciaga提供

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