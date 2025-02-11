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台中首間頂級天婦羅登場！「龍富」吃得到在地台灣味

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
炸物／烏魚子。記者陳睿中／攝影
炸物／烏魚子。記者陳睿中／攝影

隨著料理多元化，台灣近年興起頂級天婦羅熱潮，讓越來越多饕客感受到天婦羅的獨特魅力。全新登場的「龍富天婦羅」，將東港明蝦、澎湖蚵仔、口湖烏魚子等在地食材，透過職人技法與個人創意烹調上桌，成為台中首間板前天婦羅專賣店，也為台中帶來更豐富的料理型態。

「龍富天婦羅」位於南屯區龍富路上，店內採簡約俐落的日式裝潢風格。坐鎮板前的主廚張仁豪（Eddie），過去擁有日本料理餐廳、星級天婦羅餐廳的經歷，並將個人的習慣與喜好融入龍富的骨架之中。關鍵的「麵糊」，以冷藏靜置兩天的冰水、冰塊與低筋麵粉調和，並透過長筷不斷攪拌而成，避免使用打蛋器而產生的過多空氣。「炸油」則使用冷壓太白胡麻油、淡口胡麻油調配而成，在維持淡雅口感之餘，仍帶有輕焙的芝麻香氣。同時還依照不同的食材，調整麵衣的厚薄，藉此呈現最佳口感。

相較多數頂級日本料理選用日本食材，龍富天婦羅的食材約八成為台灣本土食材，藉此傳達對於土地的感情。全套套餐依據懷石料理概念為基礎延伸，採19道式，藉由前菜、御椀、蒸物、煮物與甜點、水果的順序，展現季節的風情，並依照當日狀況進行變化。擔任開場的前菜「秋實冬語」，將冬季肥美的青魽搭配台中在地「細粒籽油工房」的手工苦茶油，增添滑嫩清爽的滋味，還有裹入Cream Cheese的在地農家自製柿餅，讓柿餅的甜香與乳香相互交融，藉此揭開序幕。

作為主軸的炸物，首道由東港／澎湖捕撈進港的「明蝦」登場。連尾的蝦肉炸至斷生狀態，藉此保留本身甜鮮；蝦頭則炸至酥脆，帶來宛若餅乾般的脆口與大海氣息。「季節旬魚」則以紫蘇葉夾尖梭魚或午仔魚等白肉魚，帶出雅緻的清新香氣與細緻口感；主廚並安排「海膽」或「松葉蟹佐蟹膏」展現奢華感。其中「海膽」包裹於海苔內下鍋，呈現外酥內滑嫩的絕佳狀態，入口芬香並具口感層次。

「烏魚子」則是將白腹仔（台灣馬加鰆）捲起厚切的口湖烏魚子，油炸後再現刨上滿滿的烏魚子碎。內部的烏魚子溼潤帶著流心感，並有著飽滿鹹香，呼應白腹仔本身的甜度與肉質，整體立體感十足。「玉米／爆米花泡泡」則是打破傳統的炸玉米型態，將現刨的水果玉米顆粒炸成玉米球糰，還能沾上特製的奶油慕斯品嚐，為日式天婦羅帶來法式情調。

套餐中的「白子」，則是以「蒜燒魚膘」作為發想，將烏魚膘取代鱈魚白子，裹上厚麵糊後油炸，再搭配紅燒醬汁、酥炸蒜苗，呈現滿滿的台味記憶，也極具季節感與樂趣。「星鰻」則是從中劃開後，一半刷上特製醬汁，一半搭配現磨山椒粉，一次可享兩種風味。至於「地瓜」取用台農57號地瓜，連皮厚切低溫油炸處理，藉此同時保留地瓜肉與地瓜皮的個別特色，上桌時再噴灑「OMAR台南400週年限定款 煙燻焦香威士忌」，藉此延續地瓜的甜度與成熟感。

作為尾聲的「天丼 蚵嗲」，將北海道七星米搭配由澎湖老蚵、東石劍蝦、山芹菜製成的蚵嗲，再淋上由烤蝦頭、味醂熬煮而成的醬汁，巧妙融合日式傳統與南部小吃，風味柔和又具飽足感。

此外，套餐中還規劃柚香鮮湯、茶碗蒸、飛龍頭，以及炸鮑魚、厚椎茸等多品料理。隨餐搭配的調味品，也包括南投原民部落種植的四季檸檬、嘉義洲南鹽場的霜鹽、法國鹽之花、蘿蔔泥等，能夠提昇各款炸物的風味與飽滿感。午間套餐2,500元，晚間套餐3,500元，現已開放預定。

【龍富天婦羅】

地址：台中市南屯區龍富路四段498號

電話：04-2389-9682

炸物「厚椎茸」。記者陳睿中／攝影
炸物「厚椎茸」。記者陳睿中／攝影
炸物「明蝦」。記者陳睿中／攝影
炸物「明蝦」。記者陳睿中／攝影
煮物「飛龍頭」。記者陳睿中／攝影
煮物「飛龍頭」。記者陳睿中／攝影
蒸物「茶碗蒸」。記者陳睿中／攝影
蒸物「茶碗蒸」。記者陳睿中／攝影
炸物「鮑魚」。記者陳睿中／攝影
炸物「鮑魚」。記者陳睿中／攝影
炸物「海膽」。記者陳睿中／攝影
炸物「海膽」。記者陳睿中／攝影
天丼 蚵嗲。記者陳睿中／攝影
天丼 蚵嗲。記者陳睿中／攝影
炸物「星鰻」，一次可享受兩種風味。記者陳睿中／攝影
炸物「星鰻」，一次可享受兩種風味。記者陳睿中／攝影
酥炸的「明蝦頭」，擁有薄脆的口感。記者陳睿中／攝影
酥炸的「明蝦頭」，擁有薄脆的口感。記者陳睿中／攝影
全新開幕的龍富天婦羅，為台中首間板前天婦羅餐廳。圖／龍富天婦羅提供
全新開幕的龍富天婦羅，為台中首間板前天婦羅餐廳。圖／龍富天婦羅提供
炸物「地瓜」，上桌前會噴灑煙燻焦香威士忌。記者陳睿中／攝影
炸物「地瓜」，上桌前會噴灑煙燻焦香威士忌。記者陳睿中／攝影
炸物「季節旬魚」。記者陳睿中／攝影
炸物「季節旬魚」。記者陳睿中／攝影
炸物「白子」，使用烏魚膘取代鱈魚白子。記者陳睿中／攝影
炸物「白子」，使用烏魚膘取代鱈魚白子。記者陳睿中／攝影
炸物「玉米／爆米花泡泡」。記者陳睿中／攝影
炸物「玉米／爆米花泡泡」。記者陳睿中／攝影

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