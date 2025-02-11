台中首間頂級天婦羅登場！「龍富」吃得到在地台灣味

隨著料理多元化，台灣近年興起頂級天婦羅熱潮，讓越來越多饕客感受到天婦羅的獨特魅力。全新登場的「龍富天婦羅」，將東港明蝦、澎湖蚵仔、口湖烏魚子等在地食材，透過職人技法與個人創意烹調上桌，成為台中首間板前天婦羅專賣店，也為台中帶來更豐富的料理型態。

「龍富天婦羅」位於南屯區龍富路上，店內採簡約俐落的日式裝潢風格。坐鎮板前的主廚張仁豪（Eddie），過去擁有日本料理餐廳、星級天婦羅餐廳的經歷，並將個人的習慣與喜好融入龍富的骨架之中。關鍵的「麵糊」，以冷藏靜置兩天的冰水、冰塊與低筋麵粉調和，並透過長筷不斷攪拌而成，避免使用打蛋器而產生的過多空氣。「炸油」則使用冷壓太白胡麻油、淡口胡麻油調配而成，在維持淡雅口感之餘，仍帶有輕焙的芝麻香氣。同時還依照不同的食材，調整麵衣的厚薄，藉此呈現最佳口感。

相較多數頂級日本料理選用日本食材，龍富天婦羅的食材約八成為台灣本土食材，藉此傳達對於土地的感情。全套套餐依據懷石料理概念為基礎延伸，採19道式，藉由前菜、御椀、蒸物、煮物與甜點、水果的順序，展現季節的風情，並依照當日狀況進行變化。擔任開場的前菜「秋實冬語」，將冬季肥美的青魽搭配台中在地「細粒籽油工房」的手工苦茶油，增添滑嫩清爽的滋味，還有裹入Cream Cheese的在地農家自製柿餅，讓柿餅的甜香與乳香相互交融，藉此揭開序幕。

作為主軸的炸物，首道由東港／澎湖捕撈進港的「明蝦」登場。連尾的蝦肉炸至斷生狀態，藉此保留本身甜鮮；蝦頭則炸至酥脆，帶來宛若餅乾般的脆口與大海氣息。「季節旬魚」則以紫蘇葉夾尖梭魚或午仔魚等白肉魚，帶出雅緻的清新香氣與細緻口感；主廚並安排「海膽」或「松葉蟹佐蟹膏」展現奢華感。其中「海膽」包裹於海苔內下鍋，呈現外酥內滑嫩的絕佳狀態，入口芬香並具口感層次。

「烏魚子」則是將白腹仔（台灣馬加鰆）捲起厚切的口湖烏魚子，油炸後再現刨上滿滿的烏魚子碎。內部的烏魚子溼潤帶著流心感，並有著飽滿鹹香，呼應白腹仔本身的甜度與肉質，整體立體感十足。「玉米／爆米花泡泡」則是打破傳統的炸玉米型態，將現刨的水果玉米顆粒炸成玉米球糰，還能沾上特製的奶油慕斯品嚐，為日式天婦羅帶來法式情調。

套餐中的「白子」，則是以「蒜燒魚膘」作為發想，將烏魚膘取代鱈魚白子，裹上厚麵糊後油炸，再搭配紅燒醬汁、酥炸蒜苗，呈現滿滿的台味記憶，也極具季節感與樂趣。「星鰻」則是從中劃開後，一半刷上特製醬汁，一半搭配現磨山椒粉，一次可享兩種風味。至於「地瓜」取用台農57號地瓜，連皮厚切低溫油炸處理，藉此同時保留地瓜肉與地瓜皮的個別特色，上桌時再噴灑「OMAR台南400週年限定款 煙燻焦香威士忌」，藉此延續地瓜的甜度與成熟感。

作為尾聲的「天丼 蚵嗲」，將北海道七星米搭配由澎湖老蚵、東石劍蝦、山芹菜製成的蚵嗲，再淋上由烤蝦頭、味醂熬煮而成的醬汁，巧妙融合日式傳統與南部小吃，風味柔和又具飽足感。

此外，套餐中還規劃柚香鮮湯、茶碗蒸、飛龍頭，以及炸鮑魚、厚椎茸等多品料理。隨餐搭配的調味品，也包括南投原民部落種植的四季檸檬、嘉義洲南鹽場的霜鹽、法國鹽之花、蘿蔔泥等，能夠提昇各款炸物的風味與飽滿感。午間套餐2,500元，晚間套餐3,500元，現已開放預定。

【龍富天婦羅】 地址：台中市南屯區龍富路四段498號 電話：04-2389-9682