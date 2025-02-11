楊紫瓊華服與名表加持 同框李安出席美國導演工會獎

隨著亞洲文的興起，過往以西方執掌話語權的趨勢也逐漸翻轉中。日前美國舉辦的第77屆美國導演工會獎典禮上，便有台灣名導李安、馬來西亞華裔女演員楊紫瓊一同現身，並由後者為前者送上「終身成就獎」，再度體現了華人之光。

其中楊紫瓊是在2023年以驚豔演技獲得奧斯卡金球獎影后，而李安也陸續以包含《臥虎藏龍》、《少年Pi的奇幻漂流》、《斷背山》等電影橫掃包括奧斯卡、金球獎、威尼斯影展、柏林影展.......等歐美權威影展，更讓本次李安獲得美國導演工會獎「終身成就獎」、實至名歸。上台致詞時，李安除憶及1996年首度加入美國導演工會的心路，並感性指出自己是愛做夢的人，電影製作也是凝聚所有人的合作和努力，每部電影都將成為集體奉獻心力的成果。

頒獎典禮上的另一亮點更在奧斯卡影后楊紫瓊穿上一身華人設計師品牌夏姿·陳（SHIATZY CHEN）的2024早秋系列黑白軟呢外套與手縫珠蕾絲長裙，同時手戴全世界限量50只、頂級名表RICHARD MILLE的Ferrari超薄聯名表，展現楊紫瓊在精品、服裝、東西方影壇的全新高度。