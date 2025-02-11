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楊紫瓊華服與名表加持 同框李安出席美國導演工會獎

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
楊紫瓊日前在77屆美國導演工會獎典禮上，與李安歡喜合影。圖／SHIATZY CHEN提供
楊紫瓊日前在77屆美國導演工會獎典禮上，與李安歡喜合影。圖／SHIATZY CHEN提供

隨著亞洲文的興起，過往以西方執掌話語權的趨勢也逐漸翻轉中。日前美國舉辦的第77屆美國導演工會獎典禮上，便有台灣名導李安、馬來西亞華裔女演員楊紫瓊一同現身，並由後者為前者送上「終身成就獎」，再度體現了華人之光。

其中楊紫瓊是在2023年以驚豔演技獲得奧斯卡金球獎影后，而李安也陸續以包含《臥虎藏龍》、《少年Pi的奇幻漂流》、《斷背山》等電影橫掃包括奧斯卡、金球獎、威尼斯影展、柏林影展.......等歐美權威影展，更讓本次李安獲得美國導演工會獎「終身成就獎」、實至名歸。上台致詞時，李安除憶及1996年首度加入美國導演工會的心路，並感性指出自己是愛做夢的人，電影製作也是凝聚所有人的合作和努力，每部電影都將成為集體奉獻心力的成果。

頒獎典禮上的另一亮點更在奧斯卡影后楊紫瓊穿上一身華人設計師品牌夏姿·陳（SHIATZY CHEN）的2024早秋系列黑白軟呢外套與手縫珠蕾絲長裙，同時手戴全世界限量50只、頂級名表RICHARD MILLE的Ferrari超薄聯名表，展現楊紫瓊在精品、服裝、東西方影壇的全新高度。

楊紫瓊原就與SHIATZY CHEN為長年好友，不僅多次出席品牌巴黎時裝周發表，在婚禮時也選擇了SHIATZY CHEN的訂製禮服、羨煞眾人。SHIATZY CHEN原以精湛的刺繡手工藝、獨家開版印花見長；本次楊紫瓊身上的黑白軟呢外套與手縫珠蕾絲長裙除了展現訂製服的合身、細緻剪裁，以及SHIATZY CHEN融合東西方服裝輪廓的文人風格，也如東方美學逐漸在西方嶄露頭角，優雅氣質、自成一格。

楊紫瓊出席77屆美國導演工會獎典禮時，穿上一襲SHIATZY CHEN的黑白軟呢外套與手縫珠蕾絲長裙。圖／SHIATZY CHEN提供
楊紫瓊出席77屆美國導演工會獎典禮時，穿上一襲SHIATZY CHEN的黑白軟呢外套與手縫珠蕾絲長裙。圖／SHIATZY CHEN提供
楊紫瓊身上的SHIATZY CHEN 黑白軟呢外套，同時帶有自信的力量感，以及細膩的手工藝細節。圖／SHIATZY CHEN提供
楊紫瓊身上的SHIATZY CHEN 黑白軟呢外套，同時帶有自信的力量感，以及細膩的手工藝細節。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN 2024早秋系列黑白軟呢外套，48,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN 2024早秋系列黑白軟呢外套，48,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
RICHARD MILLE曾與Ferrari聯名的「RM UP-01 Ferrai超薄腕表」，全球限量150只，並為楊紫瓊在活動上配戴。圖 / RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE曾與Ferrari聯名的「RM UP-01 Ferrai超薄腕表」，全球限量150只，並為楊紫瓊在活動上配戴。圖 / RICHARD MILLE提供

李安 楊紫瓊 美國 腕表 電影

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