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星巴克漲價！路易莎咖啡黃銘賢也喊咖啡豆飆漲吃不消

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
路易莎總經理黃銘賢。圖/路易莎提供
路易莎總經理黃銘賢。圖/路易莎提供

咖啡龍頭星巴克也扛不住原物料上漲壓力，凌晨宣布喊漲。國內另一大咖啡連鎖業者路易莎咖啡（2758）是否跟進備受矚目。對此，路易莎董事長黃銘賢說， 近期國際咖啡期貨價格飆升來到新高，今年以來短短一個月內已上漲近三成，顯示市場波動遠超過以往。路易莎目前2月沒有漲價計畫，但3月會針對市場進行評估。

星巴克撐不住成本壓力，台灣市場宣布漲價，從2月12日起，現煮義式咖啡與每日精選系列調漲5元，茶類與星冰樂系列調漲10元，同時內用續杯優惠從7折改為5折。面對全球原物料價格上揚，連鎖咖啡品牌的價格策略備受關注，國內另一大連鎖品牌路易莎咖啡是否跟進，也成為市場焦點。

路易莎咖啡董事長黃銘賢表示，近期國際咖啡期貨價格飆升，2月10日價格創下4.31美元每磅的新高，單日漲幅達6%，一年內價格翻倍，且今年以來短短一個月內已上漲近三成，顯示市場波動遠超過以往。如此高昂的成本確實對營運帶來壓力，但漲價始終是業者最不願見到的情況，因此路易莎目前仍在觀望，至少在2月底以前不會調整價格，至於3月以後，將依市場狀況再評估是否進行價格調整。85度C則表示，咖啡期貨近一年漲幅高達129%，再以公司平均咖啡豆進貨成本來看，今年上半年較去年同期的漲幅達32%。面對沉重的成本壓力，雖然經營挑戰加劇，但目前仍選擇苦撐，尚未有調漲價格的計畫。

全球咖啡市場受極端氣候、產地供應不穩以及運輸成本等因素影響，生豆價格持續走高，讓業者的成本負擔加重。星巴克此波調整價格後，是否會有更多品牌跟進，未來消費者的購買行為與業者的定價策略，將成為餐飲市場的重要觀察指標。

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