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星巴克那堤、星冰樂漲5至10元！情人節連3天買一送一

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
星巴克於粉絲團公布漲價訊息，掀起網友討論聲浪。圖/摘自粉絲專頁
星巴克於粉絲團公布漲價訊息，掀起網友討論聲浪。圖/摘自粉絲專頁

星巴克甫於社群發出「2月12日起部分商品微幅調價」，掀起網友熱烈討論。據了解，這波漲幅主要反映部分原物料成本，調漲品項包括：現煮義式含美式咖啡、那堤和焦糖瑪奇朵調漲5元。每日精選含冷萃、氮氣冷萃等調漲5元。茶系列跟跟星冰樂系列調整10元。

此外，全門市內用續杯全飲品，則從原本的7折、調整為5折優惠。網友中，有人認同指出，「的確，商業豆期貨上400美元，幾乎快要跟精品豆同價，巴西氣候異常，讓咖啡豆難產，越南砍咖啡樹種榴槤，供需失衡看來是一種趨勢。」也有人希望：「天天買一送一」。

為迎接情人節，星巴克於2/12～2/14連續3天再推「買一送一」。活動日11:00～20:00至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

迎接情人節，連續3天推出「買一送一」。圖/摘自粉絲專頁
迎接情人節，連續3天推出「買一送一」。圖/摘自粉絲專頁

咖啡豆 情人節 星巴克 漲價

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