聽新聞
0:00 / 0:00

撐不住！台灣星巴克深夜突公告「2月12日調漲」 內用續杯變5折

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
星巴克將於2月12日起調漲產品價格。歐新社
星巴克將於2月12日起調漲產品價格。歐新社

星巴克也撐不住了！連鎖咖啡「星巴克」（Starbucks Coffee）在2月11日0時於官方粉絲團發布公告，指出自2025年2月12日起部分商品微幅調價，另外內用續杯則由原本的7折，調整為5折。

星巴克的公告中指出，「原物料受氣候異常與國際情勢影響，為反映部分原物料成本，星巴克自2025年2月12日起部分商品微幅調價。」但公告中並未明確指出漲價的品項與漲幅，仍待官方另行公佈。過去在2017年時，星巴克就曾調漲29款飲品的價格，平均漲價5～20元。

為了服務顧客，星巴克過去提供有「續杯優惠方案」。消費者於星巴克門市憑購買任一原價飲料之發票，可於原門市享當天飲料「續杯7折」優惠1次。此次星巴克除了調漲飲品價格之外，公告中也指出，「2月12日起，全門市內用續杯全飲品調整為5折優惠」，對於經常使用續杯方案的民眾而言，也算另種優惠小確幸。

星巴克 漲價

延伸閱讀

連續3天買1送1爽喝！星巴克最新「草莓系星冰樂、櫻花草莓抹茶那堤」來了 加碼「春季限定外帶杯」超好拍

統一企業社會福利慈善事業基金會 舉辦 FUN 學體驗營活動

再冷都要喝這杯！週一不憂鬱　星巴克「第2杯半價」隨到隨喝

星巴克補班日第二杯半價！網友畫重點「送25顆星」

相關新聞

獨／開業7年！「樂檸漢堡」台南民族遠百店熄燈

喜歡吃樂檸漢堡嗎？連鎖速食餐廳「樂檸漢堡」，近期宣佈「台南民族遠百店」因租約到期因素，已於2月7日結束營業。不過「文成北...

撐不住！台灣星巴克深夜突公告「2月12日調漲」 內用續杯變5折

星巴克也撐不住了！連鎖咖啡「星巴克」（Starbucks Coffee）在2月11日0時於官方粉絲團發布公告，指出自20...

台中LaLaport沒有蔦屋書店可逛了！撤櫃原因揭曉

位在台中LaLaport北館3樓的蔦屋書店TSUTAYA BOOKSTORE，開幕僅一年半於年後傳出無預警撤櫃，已於2月...

只賣12天！漢堡王「WBC應援餐」99元 捲捲德腸堡回歸

繼去年贊助世界12強棒球賽後，「漢堡王」今年再度贊助世界棒球經典賽（WBC）資格賽，並將於2月12日推出「WBC QQ餐...

Dior迎接2025春夏！女裝融入運動風 男裝藝術富詩意

Dior於松山文創園區二號與三號倉庫發表2025夏季男、女裝系列。在Dior 2025春夏女裝系列中，創意總監Maria...

白色毛衣牛仔褲就好美！秀智曬CELINE新包清新風學起來

CELINE推出全新CAMILLE 16 SOFT包。隸屬於16 SOFT系列的這款全新設計，包身輪廓延續了16 SOF...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。