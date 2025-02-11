撐不住！台灣星巴克深夜突公告「2月12日調漲」 內用續杯變5折

星巴克也撐不住了！連鎖咖啡「星巴克」（Starbucks Coffee）在2月11日0時於官方粉絲團發布公告，指出自2025年2月12日起部分商品微幅調價，另外內用續杯則由原本的7折，調整為5折。

星巴克的公告中指出，「原物料受氣候異常與國際情勢影響，為反映部分原物料成本，星巴克自2025年2月12日起部分商品微幅調價。」但公告中並未明確指出漲價的品項與漲幅，仍待官方另行公佈。過去在2017年時，星巴克就曾調漲29款飲品的價格，平均漲價5～20元。

為了服務顧客，星巴克過去提供有「續杯優惠方案」。消費者於星巴克門市憑購買任一原價飲料之發票，可於原門市享當天飲料「續杯7折」優惠1次。此次星巴克除了調漲飲品價格之外，公告中也指出，「2月12日起，全門市內用續杯全飲品調整為5折優惠」，對於經常使用續杯方案的民眾而言，也算另種優惠小確幸。