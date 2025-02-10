獨／開業7年！「樂檸漢堡」台南民族遠百店熄燈

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
樂檸漢堡。圖／擷取自樂檸漢堡（THEFREEN BURGER）粉絲頁
樂檸漢堡。圖／擷取自樂檸漢堡（THEFREEN BURGER）粉絲頁

喜歡吃樂檸漢堡嗎？連鎖速食餐廳「樂檸漢堡」，近期宣佈「台南民族遠百店」因租約到期因素，已於2月7日結束營業。不過「文成北府門市」，將於2月18日開始試營運。對於喜愛樂檸漢堡的府城粉絲，未來別跑錯了。

「樂檸漢堡」自2007年於嘉義起家，標榜是由營養師創立的美式漢堡連鎖品牌。店內提供大俠手打牛堡、辣醬手打牛堡、花醬手打牛堡、塔塔鱈魚堡等多種餐點，還有多款炸物與特色飲品，甚至提供蔬食堡。目前樂檸包雙北、桃園、宜蘭、新竹、台中、嘉義、台南、高雄等地均有分店。另外樂檸漢堡的特色之一，就是顧客穿著短褲可享特定升級優惠，藉此提昇輕鬆氣氛。

過去樂檸漢堡於台南共設有「民族遠百門市」、「國道新營門市」、「西門三越門市」。其中西門三越門市已於2022年9月退場，而民族遠百門市自2017年7月開幕，已有超過7年的歷史，GOOGLE累積超過800則評價，但近日官方發布公告，表示民族遠百店因租約到期，已於2月7日結束營業。不過官方也表示，位於台南北區文成一路上的「文成北府門市」，將於2月18日開始試營運。隨著新店登場，樂檸漢堡在台南仍保有兩間分店，對於北區的粉絲也更為便利。

台南 嘉義 漢堡

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