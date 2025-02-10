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台中LaLaport沒有蔦屋書店可逛了！撤櫃原因揭曉
位在台中LaLaport北館3樓的蔦屋書店TSUTAYA BOOKSTORE，開幕僅一年半於年後傳出無預警撤櫃，已於2月9日結束營業，讓消費者感到錯愕。對此，LaLaport回應，「該據點結束營業，是因為日本蔦屋與該代理商的代理權結束，會再另覓合適的品牌進駐。」
由於日本蔦屋書店在台展店採代理授權模式，在台灣包括潤泰、忠泰、得利影視都各自有TSUTAYA BOOKSTORE的代理權，而位於LaLaport據點的TSUTAYA BOOKSTORE是由宏茂開發股份有限公司代理，而該店IG最後的更新時間，停留在2024年8月即沒有再更新。
而台中的TSUTAYA BOOKSTORE除了原本的LaLaport，另有位於台中西屯區的TSUTAYA BOOKSTORE台中市政店（得利影視代理）、位於草悟道的「忠泰老佛爺」，為忠泰集團台中豪宅首發案，也把旗下代理的TSUTAYA BOOKSTORE帶進該豪宅建案。
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