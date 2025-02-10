只賣12天！漢堡王「WBC應援餐」99元　捲捲德腸堡回歸

日本超人氣音樂企劃《催眠麥克風 -Division Rap Battle-》迎來7周年，將與正版授權品牌 FANFANS 粉粉合作，於 2025 年 2 月 7 日 起在台北西門與台中一中開設限時主題咖啡廳「7th Anniversary @ FANFANS CAFÉ」。此次特別推出 7周年限定主題裝潢，店內不僅能看到 各隊伍的1:1等身大立牌，還有中王區的神秘場景，讓粉絲沉浸在催麥世界！此外，眾多 全新立繪限定週邊 也將同步發售，粉絲們務必把握機會！

2025-02-09 13:00