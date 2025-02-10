只賣12天！漢堡王「WBC應援餐」99元 捲捲德腸堡回歸
繼去年贊助世界12強棒球賽後，「漢堡王」今年再度贊助世界棒球經典賽（WBC）資格賽，並將於2月12日推出「WBC QQ餐」，讓粉絲們們為台灣應援。同時漢堡王自即日起再度推出「捲捲德腸堡」，讓民眾可以享受德式香腸的鹹香滋味。
2026年的世界棒球經典賽（WBC）資格賽，21日至25日將在台北大巨蛋開打，台灣將熱戰西班牙、南非、尼加拉瓜等隊伍，爭取正賽資格。漢堡王所推出的「WBC QQ餐」，名稱取自於WBC資格賽的英文「qualifiers」字首，兩個「Q」則期許中華隊能夠成功取得晉級資格（qualified），共計有4種不同方案。「西部小華堡餐」、「經典脆雞堡餐」均為99元；「西部小華堡＋BBQ培根牛肉堡雙人餐」、「花生培根脆雞堡＋雙層火烤牛肉堡雙人餐」均為189元。隨餐均搭配有QQ黃金球與小杯飲料，限於2月12日至2月23日期間販售。
即日起至2月12日期間，參加漢堡王的元宵節線上猜燈謎活動，就有機會抽中WBC資格賽的門票，贈票票價2,080～2,680元。此外，繼去年限時推出之後，漢堡王自即日起再推出「捲捲德腸堡」，包括有「捲捲德腸堡」、「捲捲德腸烤牛堡」、「捲捲德腸脆雞堡」，各為119、139、139元，同樣採限量供應。
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