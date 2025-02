Dior迎接2025春夏！女裝融入運動風 男裝藝術富詩意

Dior於松山文創園區二號與三號倉庫發表2025夏季男、女裝系列。在Dior 2025春夏女裝系列中,創意總監Maria Grazia Chiuri大量運用了資料庫中Dior Graphique標誌圖騰,巧妙融合運動元素和高級訂製服傳統,打造能隨身型挪動展現的剪裁輪廓。男裝系列在Kim Jones主導下,以實穿單品重新詮釋品牌經典符碼,並與南非陶藝家Hylton Nel展開別具童趣的創意對話。

發布會上進入女裝展間前,由黑白兩色構成的Dior Graphique標誌點出了貫穿本季女裝的主軸。Maria Grazia Chiuri透過運動主題探索身體線條和服裝的關係,除了隨身體動作而凸顯的Dior Graphique,本季也借鑒了迪奧先生在1948-1949秋冬季系列中構思的Abandon禮服線條,並透過腰帶彰顯腰身線條,讓人想起品牌經典8字型輪廓,和運動風交織出嶄新風貌。

由Abandon啟發洋裝和上衣,大量地露肩、斜肩、V領等凸顯肩膀的設計,以可隨喜好自由調整穿著方式的設計解放女性身體。正如大秀上融入了射箭表演,希臘神話亞馬遜女戰士是本季的重要靈感來源,以女性部落和深具力量感的騎射彰顯女權主義。除此之外,多款單品也融入賽車、游泳、拳擊等其他運動,並大量運用鏤空的科技針織面料,以垂墜強調律動感之外,亦能讓女性行動自如。放掉腰線的Bar jacket搭配寬褲和髮帶,在運動和正裝間取得巧妙平衡。

本季也是歷來亮相最多包款的秀,共36款新包,並以柔軟的皮革打造貼合身體,呼應自由活動的主題。例如最新D-Journey包,以及經典的Lady Dior和Saddle馬鞍包都變得更為柔軟,背起來彷彿擁抱身體。,呼應運動風經典的J'Adior高跟鞋,也換上柔軟的穿孔小羊皮和更為舒適穩定的鞋跟,搭配Dior Graphique緞帶。全新D-Sketch休閒鞋,側身裝飾鉛筆畫設計草圖,流露復古氣質。

Dior 2025夏季男裝系列的展區,特地重現了巴黎秀場,擺設了三件藝術家Hylton Nel的巨型雕塑。藝術家擅長以貓、狗、小鳥等動物結合人類豐富的表情,而這些充滿樸拙童趣的圖案,則透過刺繡、珠繡、和彷彿塗鴉手繪的印刷方式出現在本季的所有單品上,例如品牌大使周杰倫看秀時所穿的西裝就以手工鉚釘勾勒出多種動物和花卉的線條,都是曾經出現在藝術家作品上的圖騰。

大量出現在包款、T恤、外套上的標語「Dior for my real friend」,源自藝術家曾於陶盤上寫過的名言;襯衫、棒球帽等單品上也有融入小貓圖案的Dior品牌logo。襯衫和長褲附上綁帶和圍裙的延伸設計,以及運用山毛櫸木材製作鞋底的皮鞋,讓人想起陶藝家在工作時的穿著。西裝正裝的面料在光照線隱約透出微妙的光澤感,彷彿陶藝顏料的折射,並以重新解構剪裁的方式,讓經典的翻領變得更為時髦有趣之外,也運用亞麻這種富有夏季氣息的材質,並以混紡的方式賦予西裝挺度的同時保持舒適不易皺。整體色調為舒適易搭配的灰白、灰藍、並穿插少許粉霧色。