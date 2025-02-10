白色毛衣牛仔褲就好美！秀智曬CELINE新包清新風學起來
CELINE推出全新CAMILLE 16 SOFT包。隸屬於16 SOFT系列的這款全新設計，包身輪廓延續了16 SOFT托特包優雅流暢的線條，精選細緻牛皮打造，低調內斂的格調，能輕鬆打造屬於每個人的質感日常。包括品牌大使秀智、NewJeans成員DANIELLE、台灣女星林心如、陳庭妮、韓國女星鄭秀妍Jessica、申銀秀、李善彬等人都搶先在社群上分享了帶有個人風格率性詮釋的穿搭照。
全新CAMILLE 16 SOFT兼具柔軟觸感與亮澤光感，是CELINE精湛皮革工藝的標誌之作，精緻的反面結構設計與包邊細節都值得細細鑑賞。皮革翻蓋與品牌標誌性金屬旋轉鎖扣完美契合，而旋轉鎖扣宛如一件低調優雅的珠寶點綴其中。多功能的實用設計則透過兩種可調式肩帶得以實現：短肩帶賦予優雅精緻的肩背體驗，長肩帶則適合隨性休閒的斜挎風格。這兩條可拆卸肩帶透過CELINE刻字的金屬掛鉤固定，可單獨或同時使用，靈活切換。
作為本季最新的包款，CELINE 16 SOFT推出中型和小型兩種尺寸，中型尺寸提供黑色、棕褐色和淺沙灘色皮革版本；小尺寸則新增黑色、棕褐色、米白色皮革以及天然蛇皮革等更多豐富選擇。
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