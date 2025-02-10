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白色毛衣牛仔褲就好美！秀智曬CELINE新包清新風學起來

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
秀智以簡約造型搭配全新CAMILLE包。圖／摘自藝人官方IG @skuukzky
秀智以簡約造型搭配全新CAMILLE包。圖／摘自藝人官方IG @skuukzky

CELINE推出全新CAMILLE 16 SOFT包。隸屬於16 SOFT系列的這款全新設計，包身輪廓延續了16 SOFT托特包優雅流暢的線條，精選細緻牛皮打造，低調內斂的格調，能輕鬆打造屬於每個人的質感日常。包括品牌大使秀智、NewJeans成員DANIELLE、台灣女星林心如、陳庭妮、韓國女星鄭秀妍Jessica、申銀秀、李善彬等人都搶先在社群上分享了帶有個人風格率性詮釋的穿搭照。

全新CAMILLE 16 SOFT兼具柔軟觸感與亮澤光感，是CELINE精湛皮革工藝的標誌之作，精緻的反面結構設計與包邊細節都值得細細鑑賞。皮革翻蓋與品牌標誌性金屬旋轉鎖扣完美契合，而旋轉鎖扣宛如一件低調優雅的珠寶點綴其中。多功能的實用設計則透過兩種可調式肩帶得以實現：短肩帶賦予優雅精緻的肩背體驗，長肩帶則適合隨性休閒的斜挎風格。這兩條可拆卸肩帶透過CELINE刻字的金屬掛鉤固定，可單獨或同時使用，靈活切換。

作為本季最新的包款，CELINE 16 SOFT推出中型和小型兩種尺寸，中型尺寸提供黑色、棕褐色和淺沙灘色皮革版本；小尺寸則新增黑色、棕褐色、米白色皮革以及天然蛇皮革等更多豐富選擇。

陳庭妮優雅帥氣獵裝造型搭CAMILLE包。圖／摘自藝人官方IG
陳庭妮優雅帥氣獵裝造型搭CAMILLE包。圖／摘自藝人官方IG
秀智以簡約造型搭配全新CAMILLE包。圖／摘自藝人官方IG @skuukzky
秀智以簡約造型搭配全新CAMILLE包。圖／摘自藝人官方IG @skuukzky
CELINE BY HEDI SLIMANE CAMILLE 16 SOFT包，光滑牛皮革小型款配可調節長肩背帶，99,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE CAMILLE 16 SOFT包，光滑牛皮革小型款配可調節長肩背帶，99,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE CAMILLE 16 SOFT包，棕褐色光滑牛皮革小型款配短肩背帶，99,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE CAMILLE 16 SOFT包，棕褐色光滑牛皮革小型款配短肩背帶，99,000元。圖／CELINE提供
DANIELLE以一身白色演繹米白色CAMILLE包。圖／摘自藝人官方IG @newjeans_official
DANIELLE以一身白色演繹米白色CAMILLE包。圖／摘自藝人官方IG @newjeans_official
CELINE BY HEDI SLIMANE CAMILLE 16 SOFT包，蛇皮革小型款配短肩背帶，15萬元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE CAMILLE 16 SOFT包，蛇皮革小型款配短肩背帶，15萬元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE CAMILLE 16 SOFT包，淺沙灘色光滑牛皮革中型款配可調節長肩背帶，11萬元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE CAMILLE 16 SOFT包，淺沙灘色光滑牛皮革中型款配可調節長肩背帶，11萬元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE CAMILLE 16 SOFT包，米色光滑牛皮革小型款配短肩背帶，99,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE CAMILLE 16 SOFT包，米色光滑牛皮革小型款配短肩背帶，99,000元。圖／CELINE提供
林心如演繹CAMILLE包。圖／摘自藝人官方IG
林心如演繹CAMILLE包。圖／摘自藝人官方IG
CELINE BY HEDI SLIMANE CAMILLE 16 SOFT包，棕褐色光滑牛皮革中型款配短肩背帶，11萬元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE CAMILLE 16 SOFT包，棕褐色光滑牛皮革中型款配短肩背帶，11萬元。圖／CELINE提供
申銀秀演繹CAMILLE包。圖／摘自藝人官方IG @su1023_
申銀秀演繹CAMILLE包。圖／摘自藝人官方IG @su1023_

CELINE 標誌

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