台鐵推Team TAIWAN便當盒 限量500個2月12日開賣
台鐵公司與觀光署參山國家風景區管理處聯名推出限量「TeamTAIWAN」圓形不鏽鋼便當盒，充分展現棒球意象，限量500個，12日起開賣。
台灣燈會即將登場，台鐵的2025台灣燈會彩繪列車已於1月15日上路，將行駛到6月，主視覺就是棒球元素設計。
台鐵今天發布新聞稿，除了彩繪列車外，另與觀光署參山處聯名推出限量「Team TAIWAN」圓形不鏽鋼便當盒，圓弧棒球打凸鋼模搭配圓弧形盒身，充分展現棒球意象，將於燈會期間（2月12日至23日）開賣，限量500個。
另外，為配合平溪天燈節活動，台鐵以支線主力DR1000型柴油客車協助旅客接駁。為加深民眾對搭乘列車的印象，台鐵同步於12日起，推出限量商品DR1000不鏽鋼304材質圓形及316材質方形2款雙層便當空盒，於公司全通路門市及網路商店銷售，旅客還可以銅板價加購限量平溪深澳線提袋。
台鐵加碼回饋參加平溪天燈節活動的民眾，凡於雙北市台鐵夢工場台北旗艦店、松山店及南港店購買1組DR1000鋼盒+提袋合購組（不限款式），即贈2025年台鐵月曆1本（原價新台幣250元），送完為止。
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